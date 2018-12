Brexit: Bruxelles ne renégociera pas l'accord

Les 27 membres de l'Union européenne n'ont pas l'intention de renégocier l'accord trouvé avec Londres pour la sortie du Royaume-Uni le 29 mars 2019, a averti lundi la Commission européenne à la veille du vote au Parlement britannique.

«L'accord mis sur la table le 25 novembre est le meilleur qui soit et le seul possible. Il n'est pas question d'une renégociation», a affirmé la porte-parole adjointe de la Commission européenne Mina Andreeva.

«Prêts à toute éventualité»

Le président de la Commission «Jean-Claude Juncker s'est entretenu dimanche soir au téléphone avec la Première ministre britannique Theresa May qui l'a informé de la situation» avant le vote du Parlement prévu mardi, a-t-elle indiqué.

«Nous partons du principe que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 29 mars 2019 et nous ne voulons pas spéculer sur d'autres éventualités», a-t-elle déclaré.

Interrogée sur la décision annoncée lundi matin de la Cour de justice de l'UE selon laquelle le Royaume-Uni pouvait décider seul de renoncer au Brexit, sans l'aval des autres Etats membres, la porte-parole a indiqué que la Commission «prend acte» de cet arrêt.

«Nous sommes prêts à toute éventualité. La balle est dans le camp britannique. Je rappelle qu'il y a des conditions pour une révocation», a-t-elle souligné.

Theresa May va parler

La Première ministre britannique Theresa May s'adressera aux députés lundi à 15H30 GMT, a indiqué une porte-parole du président de la chambre des Communes, sur fond de rumeurs d'un possible report d'un vote prévu mardi au Parlement sur son accord de Brexit.

Cet accord, fruit de 17 mois d'âpres négociations avec l'Union européenne, a toutes les chances d'être recalé lors de ce vote historique à la chambre des Communes, où il suscite une vive opposition des députés de tous bords. Selon plusieurs médias britanniques citant des sources au sein du gouvernement, le vote devrait être reporté.

Just in: Theresa May has postponed a planned vote on her Brexit deal — according to several sources close to cabinet ministers — in a humiliating setback for the British prime minister who was facing a heavy defeat in the House of Commons https://t.co/tAIdIpgeAD pic.twitter.com/gc6EwPNwyc