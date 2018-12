Brexit: Tony Blair et Theresa May s'écharpent

«Le fait pour Tony Blair d'aller à Bruxelles et de chercher à saper nos négociations en plaidant pour un deuxième référendum est une insulte envers le poste qu'il a occupé et le peuple qu'il a servi», fustige la Première ministre, dans une déclaration transmise aux médias samedi soir.

«Nous ne pouvons pas, comme il le ferait, abdiquer la responsabilité de cette décision», ajoute Theresa May. Elle a maintes fois rejeté l'option d'un second référendum sur le Brexit, défendue par plusieurs partis d'opposition, une partie du Labour, et des personnalités.

«Convaincre de force les députés»

«Ce qui est irresponsable, c'est d'essayer de convaincre de force les députés d'accepter un accord qu'ils considèrent franchement comme mauvais en menaçant de quitter l'Union européenne sans accord, s'ils ne suivent pas la ligne», a riposté Tony Blair, via le compte Twitter de son cercle de réflexion, Tony Blair Institute.

Tony Blair: "If they can’t reach agreement then the logical thing is to go back to the people. To describe such a course as an insult is a strange description of what would be the opportunity for them to instruct Parliament." (2/3) https://t.co/HrPAo35opW