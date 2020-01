Brexit: jour J pour la séparation historique

Europe Le départ vendredi du Royaume-Uni de l'Union européenne va causer un trou dans le budget de 12 milliards d'euros par an dès 2021. Plus...

Union européenne Le traité de Brexit a été ratifié mercredi à une très large majorité par le Parlement européen. Les députés ont accepté l'accord de retrait par 621 voix pour et 49 voix contre. Plus...

Brexit La transition négociée entre Bruxelles et Londres prévoit que les accords bilatéraux entre la Suisse et l'UE seront valables jusqu'au 31 décembre. Plus...