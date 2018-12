Brexit: le Parlement aura cinq jours pour débattre

Les députés britanniques entament mardi cinq jours de débats sur les termes du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, avant un vote historique le 11 décembre qui déterminera l'avenir de leur pays et celui de leur Première ministre.

L'accord de divorce entre le Royaume-Uni et l'UE, fruit de 17 mois de difficiles négociations, est présenté par Theresa May comme le «meilleur possible». En ouvrant les débats mardi, elle dira qu'il «répond aux attentes du peuple britannique», selon des extraits de son discours transmis par ses services.

«Le peuple britannique veut que nous allions de l'avant avec un accord qui respecte le résultat du référendum et nous permette de rassembler le pays, quelle que soit la manière dont nous avons voté», dira-t-elle.

Mais avant qu'elle ne s'adresse aux députés, ceux-ci voteront pour décider si le gouvernement s'est rendu coupable d'«outrage au Parlement», en refusant d'accéder aux demandes de partis d'opposition de publier la totalité de l'avis juridique sur le traité de retrait.

Today in the House of Commons:

- @foreignoffice Questions

- privilege motion on legal advice on the #Brexit deal

- the first day of debate on the #WithdrawalAgreement

& more. Find out everything happening today in the #OrderPaper https://t.co/l3p9aOP9tI pic.twitter.com/xGDGGLJiPK