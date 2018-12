Brexit: le Parlement votera sur l'accord en janvier

Le Parlement britannique se prononcera sur l'accord de Brexit conclu par Theresa May avec l'Union européenne en janvier, après le report du vote qui était prévu cette semaine, a annoncé jeudi le gouvernement.

Le vote se tiendra donc après la reprise parlementaire, prévue le 7 janvier, et avant la date butoir du 21 janvier précédemment fixée par l'exécutif.

Plusieurs députés demandaient à ce que cet accord puisse être voté la semaine prochaine, avant la pause parlementaire pour les fêtes de fin d'année à partir du 21 décembre, mais le point ne figure pas à l'agenda publié sur Twitter par la ministre chargée des Relations avec le Parlement, Andrea Leadsom.

Un accord vilipendé

Face à la perspective d'un cuisant échec, la Première ministre conservatrice Theresa May avait annoncé lundi, à la dernière minute, le report du vote sur l'accord prévu le lendemain devant la chambre des Communes, vent debout contre le texte. Elle avait promis de le soumettre à nouveau aux députés avant le 21 janvier.

L'accord de Brexit est vilipendé tant par les «Brexiters» craignant un arrimage permanent du Royaume-Uni à l'UE que par les europhiles espérant encore pouvoir faire marche arrière.

Mme May, qui vient de réchapper d'un vote de défiance de son propre parti, s'exprimera lundi devant la chambre des Communes après sa participation à un sommet européen jeudi et vendredi où elle tentera désespérément d'arracher aux dirigeants européens des «assurances» sur l'accord de Brexit à même de contenter le Parlement britannique.

Elle souhaite notamment s'assurer du caractère temporaire du «filet de sécurité», une disposition prévoyant en dernier recours le maintien du Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE pour éviter le retour d'une frontière dure sur l'île d'Irlande.

Discussions de «dernière minute»

Le président du Conseil européen Donald Tusk va rencontrer jeudi la Première ministre britannique Theresa May juste avant un sommet de l'UE. Ils vont échanger des «discussions de dernière minute», a annoncé le responsable européen sur Twitter. Elle veut obtenir de nouvelles garanties des 27 sur l'accord de retrait, en particulier sur la question de la frontière irlandaise.

