Brexit: le plan de Boris Johnson a été rejeté

Le Parlement européen a rejeté jeudi «dans sa forme actuelle» le plan proposé par le Premier ministre britannique Boris Johnson pour un accord sur les conditions du départ du Royaume Uni de l'UE, ont averti ses représentants. Le Parlement européen doit donner son aval à tout accord pour le Brexit.

«Ces propositions de dernière minute du gouvernement britannique du 2 octobre, dans leur forme actuelle, ne constituent pas la base d'un accord auquel le Parlement européen pourrait donner son accord», a annoncé l'eurodéputé liberal Belge Guy Verhofstadt, président du «comité de pilotage du Brexit».

«Nous restons ouverts»

Le président du Conseil européen Donald Tusk a dit jeudi, dans un tweet, n'être «pas convaincu» par la nouvelle proposition de Boris Johnson sur le Brexit. Son message au Premier ministre britannique avec lequel il a parlé au téléphone jeudi était: «Nous restons ouverts mais toujours pas convaincus», a-t-il dit. Il s'est également entretenu avec le Premier ministre irlandais Leo Varadkar pour lui dire que l'UE «était pleinement derrière l'Irlande».

Today I had two phone calls on #Brexit, first with Dublin then with London.

My message to Taoiseach @LeoVaradkar: We stand fully behind Ireland.

My message to PM @BorisJohnson: We remain open but still unconvinced.