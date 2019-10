Brexit: le report a été formellement adopté

Le nouveau report du Brexit, jusqu'au 31 janvier, a été formellement adopté par l'Union européenne, a annoncé mardi sur Twitter le président du Conseil européen Donald Tusk, appelant les Britanniques à faire «le meilleur usage» de cette prolongation.

Les 27 «ont formellement adopté le report. C'est peut-être le dernier», a tweeté Donald Tusk, qui quittera ses fonctions fin novembre, en disant «au revoir» à ses «amis britanniques». «S'il vous plaît, faites le meilleur usage de ce délai», a-t-il ajouté. «Je croiserai les doigts pour vous».

To my British friends,



The EU27 has formally adopted the extension. It may be the last one. Please make the best use of this time.



I also want to say goodbye to you as my mission here is coming to an end. I will keep my fingers crossed for you.