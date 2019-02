Brussels Airlines ne volera pas le 13 février

Brussels Airlines a annoncé vendredi l'annulation de tous ses vols le mercredi 13 février. Des milliers de passagers sont touchés par le mouvement de grève.

«Brussels Airlines supprime son programme entier de 222 vols. Les itinéraires de voyage de plus de 16'000 passagers sont impactés», a indiqué la compagnie belge, qui a pour seule base en Belgique, l'aéroport de Bruxelles. Les syndicats réclament notamment une hausse des salaires.

Due to the national strike in Belgium on 13 FEB, we expect major disruptions in our flight program. All info >> https://t.co/6PnldKaPmv