C’est l’heure de vérité pour Harvey Weinstein

L’affaire Weinstein a résonné jusqu’en Suisse romande

Manon Schick «Au-delà de cette affaire, ce qui compte, c’est le mouvement qu’elle a fait naître. Jusque-là, le phénomène du harcèlement et des violences sexuelles était complètement sous-évalué», relève la directrice d’Amnesty International Suisse. En marge de ce procès emblématique, elle rappelle toutefois combien il reste difficile pour les victimes d’obtenir justice, aussi en Suisse. «Aujourd’hui, une relation sexuelle non consentie n’est pas considérée comme un viol. Il faut absolument que le droit intègre la notion de consentement.» C.BA



Yvette Théraulaz Pour la comédienne, les échos du procès Weinstein résonnent alors qu’elle répète justement un nouveau spectacle – «Histoires d’Ils» – qui évoque sa propre expérience du harcèlement. «Enfin, il y a eu un dégel de la parole. Depuis #MeToo, tout m’est revenu en mémoire. Je me suis souvenue de tous ces harcèlements que j’avais vécus. Il y en a beaucoup!» Elle estime toutefois que la honte doit encore changer de camp. «Aucune femme ne devrait plus éprouver de la honte, de la peur, de la culpabilité pour avoir été victime d’un viol, de violences conjugales ou de harcèlements.» C.BA



Lorella Bertani «Depuis #MeToo, de nombreuses femmes savent qu'elles ne sont plus seules», observe l'avocate, spécialiste du droit des victimes. «Le cas Weinstein, mais aussi les affaires Hamilton et Polanski ont mis en lumière cette forme d'abus de pouvoir qui vise à obtenir des faveurs sexuelles. En asservissant l'autre, on l'utilise comme un objet et on garantit son silence.» Si le phénomène est loin d'être éradiqué, la pénaliste a vu de réels changements, notamment dans le monde du travail. «Les patrons ont saisi que le harcèlement nuit à la productivité.»L.D.S



Véronique Ducret Pour la cofondatrice du Deuxième Observatoire et militante, certaines affaires genevoises ne seraient pas sorties sans celle de Harvey Weinstein. «Ou du moins pas de manière aussi visible. Cette affaire a déclenché beaucoup de réactions, dont les mouvements #MeToo et #BalanceTonPorc. Avant, certains riaient quand on abordait le sujet du harcèlement sexuel. Aujourd'hui, ce n'est plus possible.» Pour la militante, il faut toutefois encore travailler sur la formation et informer le public sur les manifestations du harcèlement sexuel.C.D