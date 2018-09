«C'est mon accord ou pas d'accord du tout», dit May

La Première ministre britannique Theresa May a prévenu lundi que la seule alternative à son projet est un Brexit sans accord. Des «frondeurs» de son parti contestent sa stratégie de sortie de l'Union européenne.

A l'approche de la date fatidique du 29 mars 2019, les tensions sont vives au sein du Parti conservateur. Il n'est pas acquis que Theresa May aura une majorité au Parlement pour faire adopter le «plan Chequers», qui définit les futures relations avec le bloc, à supposer qu'elle s'entende au préalable avec Bruxelles à ce sujet.

«Je crois que l'alternative, c'est ne pas avoir d'accord», a déclaré la Première ministre à la BBC. Theresa May s'est néanmoins voulue optimiste sur les chances de voir le Parlement de Westminster approuver un éventuel accord avec Bruxelles.

