COP24: l'ONU exhorte les pays à «faire bien plus»

Désastres météo, incidence sur la santé ou les rendements agricoles, concentrations record de CO2 dans l'atmosphère... «Les impacts du changement climatique n'ont jamais été aussi graves», a martelé la responsable climat de l'ONU Patricia Espinosa. Avec l'accord de Paris en 2015, le monde s'est engagé à limiter la hausse de la température à 2°C par rapport à l'ère pré-industrielle, et idéalement à 1,5°C.

Cri d'alarme du GIEC

Et le récent rapport du GIEC a souligné la différence «nette» des impacts entre ces deux objectifs, que ce soit sur les vagues de chaleur ou l'augmentation du niveau des mers. Mais les engagements pris aujourd'hui par les signataires de Paris mèneraient à un monde à 3°C.

Alors que la planète a déjà gagné 1°C, il faudrait, pour rester sous 1,5°C, que les émissions de CO2 soient réduites de près de 50% d'ici à 2030 par rapport à 2010, selon le GIEC. «Cette réalité nous dit que nous devons faire bien plus. La COP24 doit rendre cela possible», a plaidé Patricia Espinosa.

Dans une déclaration inhabituelle, les présidents des quatre précédentes COP, dont le Français Laurent Fabius, ont aussi appelé la communauté internationale à envoyer un «message sans équivoque» sur ses ambitions. Tout retard dans l'action «rendra simplement plus difficile et plus coûteux de répondre au changement climatique».

Et plusieurs milliers de personnes ont manifesté dimanche dans le centre de Bruxelles. Ils ont appelé le gouvernement belge à mener une politique climatique «ambitieuse» pour limiter le réchauffement climatique.

