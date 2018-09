Californie: électricité «100% propre» en 2045

Solaire, éolien, géothermie... La Californie, cinquième puissance économique mondiale et fer de lance de la lutte contre le changement climatique, s'est officiellement engagée lundi pour une énergie «100% propre» d'ici 2045, dans un geste de défi au président climato-sceptique Donald Trump.

«Avec cette loi, la Californie est sur les rails pour remplir les objectifs de l'accord de Paris et même aller au-delà», a lancé Jerry Brown, gouverneur démocrate de l'Etat de la côte ouest, avant de signer la loi adoptée par les parlementaires californiens. «Ce ne sera pas facile, ce ne sera pas immédiat, mais ce doit être fait», a-t-il insisté.

#SB100 and this executive order put California on a path to meet the goals of Paris and beyond. It will not be easy. It will not be immediate. But it must be done. #ActOnClimate #SB100 #GCAS2018 https://t.co/5Kt8eCvwnZ pic.twitter.com/OcK2kMf4sE