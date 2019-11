Campagne présidentielle perturbée en Algérie

Des manifestants ont à nouveau perturbé lundi le deuxième jour d'une campagne qui s'annonce agitée pour tous les candidats à la présidentielle du 12 décembre, massivement rejetée par le «Hirak», le mouvement de contestation inédit qui agite l'Algérie depuis neuf mois. Les sorties des candidats et leurs meetings à travers le pays se déroulent sous forte protection policière.

Selon un journaliste local, trois personnes ont été interpellées lundi à Souk Ahras (450 km à l'est d'Alger) après avoir interrompu une réunion électorale d'Ali Benflis, ancien Premier ministre (2000-2003) d'Abdelaziz Bouteflika, président durant 20 ans et contraint par la rue à la démission en avril. Elles «se sont levées à tour de rôle pour crier Vous avez pillé le pays, voleurs!» et «ont immédiatement été interpellées par des policiers en civil présents dans la salle», a précisé ce journaliste à l'AFP.

Non loin, à Guelma, où Ali Benflis, 75 ans, s'est rendu pour un deuxième meeting, les «Pas de vote» scandés par une centaine de manifestants massés à l'extérieur ont résonné jusque dans la salle, a rapporté ce même journaliste.

«Benflis, dégage!»

La veille, des centaines de personnes s'étaient rassemblées aux cris de «Benflis, dégage!» devant une salle de Tlemcen (450 km au sud-ouest d'Alger) où Ali Benflis a lancé sa campagne. Quatre manifestants qui avaient chahuté le meeting d'Ali Benflis ont été condamnés lundi soir par le tribunal de Tlemcen à 18 mois de prison ferme et 14 autres à deux mois avec sursis, a annoncé le comité national pour la libération des détenus (CNLD). Le CNLD précise sur sa page Facebook qu'ils sont «accusés d' incitation à attroupement et entrave de la mission de l'instance indépendante des élections».

Autre ancien Premier ministre (2017) d'Abdelaziz Bouteflika, Abdelmadjid Tebboune a aussi été accueilli par des manifestants lundi à Adrar, à plus de 1200 km au sud d'Alger, où il tenait son premier meeting, après l'annulation de celui de la veille à Sidi-Fredj, dans la banlieue d'Alger.

Selon Khmissi Mohamed Gasmi, un militant du «Hirak» à Adrar, des centaines de manifestants, portant des pancartes hostiles aux cinq candidats et à la tenue du scrutin, ont été «stoppés par la police à 2 km du lieu du meeting de Tebboune à Adrar».

En Kabylie, la police a tiré lundi des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc contre des opposants à l'élection qui voulaient «murer» la daïra (sous-préfecture) de Tichy, près de Béjaïa (180 km à l'est d'Alger), a indiqué à l'AFP Said Salhi, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme (LADDH) qui se trouve à Béjaia. «Trois personnes ont été légèrement blessées, rien de grave heureusement», a-t-il ajouté, s'inquiétant néanmoins du «risque de dérapage» et appelant «au calme dans une situation sensible». Selon lui, cinq mairies ont été murées en Kabylie par des opposants aux élections.

Anti-système

Le «Hirak» réclame le démantèlement du «système» au pouvoir depuis 1962 et rejette une élection qu'il estime destinée à permettre à ce «système» de se régénérer. Les cinq candidats au scrutin ont tous participé à la présidence Bouteflika ou l'ont soutenu.

Avant de se présenter pendant 15 ans comme le principal adversaire électoral d'Abdelaziz Bouteflika - qui l'a battu en 2004 et 2014 -, Ali Benflis fut l'un de ses plus proches collaborateurs.

Abdelmajid Tebboune, 73 ans, haut fonctionnaire de carrière, était devenu ministre dès l'arrivée au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier en avait fait son Premier ministre en mai 2017 avant de le limoger brutalement moins de trois mois plus tard.

Dimanche, à Adrar, des manifestants avaient déjà accueilli aux cris de «Mihoubi, dégage», un autre candidat, Azzedine Mihoubi, chef d'un des principaux partis de l'alliance ayant soutenu Abdelaziz Bouteflika jusqu'à sa démission, selon des sites d'information et les réseaux sociaux.

Candidat d'un petit parti islamiste, Abdelkader Bengrina, seul à s'être risqué dans la capitale, n'a fait dimanche qu'une brève apparition dans la rue, sous forte escorte policière, et sous les huées de manifestants, selon les médias algériens. (afp/nxp)