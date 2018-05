Caracas libère un missionnaire Américain

Caracas a présenté samedi la libération d'un Américain comme un «geste» d'ouverture en direction de Washington, au terme d'une semaine marquée par un durcissement du ton des Etats-Unis qui ont qualifié de «farce» la réélection du socialiste Nicolas Maduro et imposé de nouvelles sanctions.

C'est Donald Trump qui a annoncé le premier, samedi matin, la libération de Joshua Holt. Missionnaire mormon âgé de 26 ans, il avait été arrêté en juin 2016 chez lui, près de Caracas, par les services de renseignement vénézuéliens qui l'accusaient d'organiser des groupes armés pour déstabiliser Nicolas Maduro, ce qu'il a toujours démenti. «Bonne nouvelle avec la libération de l'otage américain au Venezuela», s'est réjoui le président américain sur Twitter. Joshua Holt devrait arriver à Washington en fin de journée puis être reçu à la Maison Blanche vers 19H00, (23H00 GMT), a précisé M. Trump.

Looking forward to seeing Joshua Holt this evening in the White House. The great people of Utah are Celebrating!