Carla à Nicolas: «Je suis fière de toi mon amour»

Nicolas Sarkozy, inculpé mercredi dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, va faire appel du contrôle judiciaire qui lui est imposé, a annoncé vendredi son avocat Me Thierry Herzog sur la radio RTL.

Ce contrôle judiciaire interdit à l'ancien président de rencontrer neuf protagonistes de cette affaire, dont deux très proches, Claude Guéant et Brice Hortefeux, anciens ministres sous sa présidence (2007-2012), ainsi que de se rendre en Libye, en Égypte, en Tunisie et en Afrique du Sud.

Tard sans la soirée jeudi, Nicolas Sarkozy a reçu le soutien de Carla Bruni, via un message de sa femme sur le réseau Instagram. «Je suis fière de toi mon amour, comme tu es clair, comme tu es droit, comme tu es fort et comment tu restes debout envers et contre tout et dans toute cette boue.»

"Je suis fière de toi mon amour" : sur Instagram, le message de soutien de Carla Bruni à son mari Nicolas Sarkozy pic.twitter.com/7jGDPXPGm6 — BFMTV (@BFMTV) 23 mars 2018

L'ex-chef d'Etat a été inculpé mercredi soir pour «corruption passive», «financement illégal de campagne électorale» et «recel de fonds publics libyens» et placé sous contrôle judiciaire, dans le cadre de l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne électorale pour la présidentielle de 2007.

Nicolas Sarkozy nie les faits reprochés et dénonce une calomnie. Il a de nouveau clamé jeudi soir son innocence sur TF1 et juré de «pourfendre» ses accusateurs, qu'il a qualifié d'«escrocs» et d'«assassins».

Herzog affirme que N. Sarkozy a répondu à plus de 200 questions au cours de sa garde à vue #RTLMatin — Pauline de St Remy (@PauSR) 23 mars 2018

Développement suit. (afp/jsa/nxp)