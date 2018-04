Carles Puigdemont est sorti de prison

L'ancien président catalan Carles Puigdemont a payé sa caution à la justice allemande. Il a quitté la prison de Neumünster, où il était détenu depuis le 25 mars.

Il a exhorté l'Espagne à «entamer le dialogue» sur la Catalogne. «Les autorités espagnoles n'ont aucune excuse pour ne pas entamer le dialogue», a-t-il déclaré à la presse devant le centre de détention de Neumünster dans le nord du pays. «Nous avons demandé un dialogue pendant des années et obtenu pour réponse seulement violence et répression», a-t-il ajouté.

L'ex-président de la Généralité de Catalogne avait été arrêté en Allemagne sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne, où il est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 25 ans de prison pour avoir organisé un référendum illégal aux yeux de Madrid. Un tribunal du Schleswig-Holstein a autorisé jeudi après-midi sa remise en liberté moyennant le versement d'une caution de 75'000 euros et estimé que Carles Puidgemont pouvait être extradé pour détournement de fonds de publics mais pas pour «rébellion».

L'ancien président catalan Carles Puigdemont a quitté la prison allemande où il était détenuhttps://t.co/FlibkPpMBJ pic.twitter.com/WpzcY9Rxgv — franceinfo (@franceinfo) 6 avril 2018

L'Espagne respecte la décision du tribunal allemand, a annoncé vendredi le porte-parole du gouvernement, Inigo Mendez de Vigo, en conférence de presse.

Pas autorisé à quitter l'Allemagne

Il est interdit au leader catalan de quitter l'Allemagne dans l'attente d'une décision finale sur son cas et devra pointer une fois par semaine dans un commissariat. Il peut toutefois se targuer d'un premier succès judiciaire notable.

La justice allemande poursuit certes l'examen de la demande d'extradition de l'Espagne. Mais elle a infligé un camouflet politico-juridique aux autorités espagnoles en rejetant leur accusation de «rébellion», clé de voûte du mandat d'arrêt européen récemment réactivé par Madrid à l'encontre de M. Puigdemont.

Madrid soutient que l'organisation du référendum sur l'indépendance de la Catalogne en octobre 2017, en dépit du refus du gouvernement et de la Cour constitutionnelle espagnols, relève de la «rébellion». Une accusation passible d'une peine de jusqu'à 30 ans de prison.

Charge non retenue en Allemagne

Les magistrats allemands ont, eux, estimé que cette charge ne pouvait être retenue au regard du droit allemand: elle supposerait en effet que Puigdemont se soit directement rendu coupable de faits de violence ou que l'ampleur des violences ait contraint l'Etat espagnol «à céder». «Ce n'est pas ici le cas», tranchent-ils, prenant à leur compte la position des partisans de l'ancien chef du gouvernement autonome catalan.

Le tribunal continue en revanche à examiner l'accusation moindre de détournements de fonds publics en lien avec l'organisation du référendum d'indépendance, qui selon Madrid a coûté 1,6 million d'euros. Il a demandé à l'Espagne davantage d'éléments pour étayer sa position.

«Tension» apaisée

«C'est une nouvelle qui enlève momentanément de la tension et de la pression en Catalogne, au niveau de la rue, en écartant la possibilité que M. Puigdemont soit extradé pour rébellion, même si rien n'est résolu sur le fond», a déclaré à l'AFP le politologue Oriol Bartomeus, professeur de sciences politiques à l'Université autonome de Barcelone.

Si le leader indépendantiste n'est remis à l'Espagne que pour détournement de fonds, c'est le principal pan de l'accusation de Madrid qui tombera: en vertu de la législation européenne, il ne pourra plus en effet être jugé en Espagne pour rébellion. Les faits de «détournement» de fonds restent, eux, punis de quatre à huit ans de prison.

Destitué par Madrid après la vaine déclaration unilatérale d'indépendance de la Catalogne le 27 octobre, M. Puigdemont avait été interpellé fin mars dans le nord de l'Allemagne. Il revenait d'un déplacement en Finlande, en voiture, en route pour la Belgique, où il s'est installé pour échapper à la justice espagnole.

En partant à l'étranger, M. Puigdemont et six autres indépendantistes ont échappé aux poursuites en Espagne et cherché à «internationaliser» leur cause en impliquant d'autres pays européens. Jeudi, la justice belge a aussi remis en liberté sous conditions trois anciens ministres indépendantistes catalans dont l'Espagne réclame l'extradition. Neuf indépendantistes sont actuellement en détention provisoire en Espagne, dont six anciens membres de l'exécutif de la province et l'ancienne présidente du parlement catalan. (afp/nxp)