Ce «canular» qui coûtera cher aux Etats-Unis

Le changement climatique affecte déjà les économies américaine et mondiale. Ses conséquences négatives ne feront que s'aggraver si des mesures drastiques ne sont pas prises pour réduire les émissions des gaz à effet de serre, selon un rapport gouvernemental américain.

«D'ici le milieu de ce siècle, les pertes annuelles aux Etats-Unis liées au changement climatique pourraient atteindre des centaines de milliards de dollars», selon le dernier «National Climate Assessment», une «évaluation» mandatée par le Congrès américain et rédigée par plus de 300 scientifiques, publiée vendredi.

«Sans des efforts substantiels et soutenus pour l'atténuer au niveau mondial et d'adaptation au niveau régional, le changement climatique va affecter de manière de plus en plus négative les infrastructures et les biens américains et ainsi que le taux de croissance économique au cours de ce siècle», insistent ses auteurs.

Pour Trump, c'est un «canular»

«Les conséquences du changement climatique au-delà de nos frontières vont affecter de plus en plus notre commerce et notre économie, notamment les prix à l'import et à l'export ainsi que les entreprises qui ont des investissements et des chaînes d'approvisionnement à l'étranger», préviennent-ils dans ce texte de plus de 1000 pages.

Donald Trump, qui a par le passé qualifié de «canular» le changement climatique et minimise souvent ses causes humaines, a remis récemment en cause le rapport de l'an dernier. Cette étude, qui concluait que le changement climatique était bien réel et résultait probablement des activités humaines, avait pourtant reçu le feu vert de la Maison Blanche pour être rendue publique. (ats/nxp)