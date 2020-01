«Ce n’est pas un coup de poing, c’est la violence ultime»

Parce qu’il a eu le réflexe de se jeter au sol, atteint d’une balle qui lui a fracassé l’épaule, le dessinateur Riss a survécu. Dans un livre bouleversant et très personnel, «Une minute quarante-neuf secondes» (Actes Sud), celui qui est désormais directeur de «Charlie Hebdo» raconte ce que ces instants ont changé pour lui mais aussi leur dimension politique qui, cinq ans après, continue d’interpeller.

Pourquoi avez-vous écrit ce livre?

L’attentat contre «Charlie» était très particulier. Ce n’était pas un attentat aveugle mais une exécution ciblée pour faire taire des gens qui avaient une parole particulière. C’était comme une exécution politique. Et, parfois, j’ai eu l’impression que ce n’était pas facile pour les médias d’en parler. Je ne dis pas que les attentats du Bataclan étaient moins inconfortables, mais ils étaient plus classiques, il n’y avait pas cette question qu’on nous a posée, à nous: est-ce que vous n’êtes pas un peu responsables de ce qui vous arrive? C’est ce qui m’est resté en travers de la gorge.

Que s’agissait-il de dire que d’autres n’ont pas dit?

Comment expliquer… Après le Bataclan, les victimes parlaient de leur souffrance, et la dimension politique passait un peu au second plan. J’avais peur que la spécificité de «Charlie», le problème des caricatures, la liberté d’expression, ne soit effacée parce que ça arrangeait tout le monde. La souffrance des victimes, c’est plus simple, en tout cas politiquement… Ça permet de faire passer au second plan le contexte de l’intégrisme religieux, sujet inconfortable, difficile à aborder et qui fait peur aussi. Les gens ont la trouille d’en parler…

À l’égard de certains intellectuels, vous parlez même de collabos. Un mot très dur.

Dans les années qui ont suivi l’attentat, j’ai souvent eu l’impression de retrouver la stratégie d’évitement des intellectuels pendant la Deuxième Guerre mondiale: l’islamisme, de l’intégrisme ou plus généralement la religion, c’est un sujet qu’on fuit, on louvoie. Objectivement, même s’ils n’adhèrent pas à l’idéologie totalitaire, ils collaborent de fait au processus par leur prudence et leur stratégie d’évitement. Ils facilitent la diffusion d’une idéologie intolérante.

Sans le nommer, vous visez implicitement Edwy Plenel, le rédacteur en chef de Mediapart.

Il est emblématique de ce discours qui consiste à refuser de voir un certain nombre de problèmes à l’intérieur de l’islam — je ne dis pas avec l’islam, mais à l’intérieur de l’islam. Il y a un déni idéologique, parce qu’en France, cette gauche associe l’islam à l’immigration. Et donc critiquer certains aspects de l’islam, cela devient par raccourci du racisme ou de l’islamophobie. Ce genre de théorie n’est pas tenable.

Vous êtes férocement athée…

Oui. Mais l’athéisme de «Charlie» ne vise pas seulement la religion, il vise aussi la politique. Notre esprit critique est dirigé contre tous les modèles qu’on nous propose, qu’ils soient religieux, politiques, économiques… Moi, je veux vivre dans un monde sans mythes!

Vous affirmez même que le doute est plus créateur que la foi. Mais les cathédrales, la plupart des tableaux du Louvre, ce sont des œuvres de foi!

Quand on regarde ces tableaux, on voit une très grande liberté. Même les peintres mystiques ne peuvent pas contrôler leur désir de liberté. Regardez le Greco, qu’on dit imprégné de religiosité. C’est en réalité un peintre très libre. Les grands artistes qui mettaient leur talent au service de l’art religieux — je ne vais pas dire en mercenaires mais presque, parce que ça payait, ça rapportait de l’argent — montrent dans leurs tableaux qu’ils étaient plus libres que la société du moment. Le sujet religieux devient un prétexte, en fait.

Après ce que vous avez vécu, la légèreté est-elle encore possible?

Euh… Le mot légèreté n’est pas adapté. C’est banal de dire qu’il y a un avant et un après, mais c’est vrai : il y a une vraie rupture et on vit avec le deuil de ce qu’on était auparavant, quand on ne se posait pas de question et que la vie vous était due. Après, tout est beaucoup plus fragile. Je sais que je ne retrouverai pas cette candeur ou cet optimisme d’avant. Je serai toujours dans une espèce d’appréhension du moment vécu, une fragilité où tout peut arriver, tout peut s’arrêter…

Il y a beaucoup de colère dans votre livre. Vous semblez perpétuellement en décalage, incompris, blessé par l’attitude des gens envers vous…

Un attentat, ce n’est pas un coup de poing qu’on vous donne. C’est une violence qui cherche à vous anéantir. C’est la violence ultime, la destruction de votre vie. Vous gardez ça en mémoire tout le temps. Et vous avez l’impression que cette violence est parfois autour de vous dans le comportement des gens. Un rien vous blesse, un rien vous agresse, même si les gens ne s’en rendent pas compte, et il ne faut pas surréagir, sinon on vous rejette.

Et la liberté d'expression, c’est plus difficile aujourd’hui qu'autrefois?

Pour «Charlie Hebdo», ça n'a jamais été confortable. Dans les années 70, il y a eu beaucoup de procès contre le journal, notamment avec l'armée. Mais à l’époque, la censure était quasi gouvernementale. Aujourd'hui, les intimidations viennent de groupes qui font des procès pour tout et n'importe quoi. La censure s'est privatisée et du coup elle est multipliée.

Vous riez encore à Charlie?

On ne fait que ça. C'est le but! Ne vous inquiétez pas.