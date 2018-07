«Ce sommet casse l’image d’un Vladimir Poutine isolé»

Après avoir malmené l’OTAN et désavoué Theresa May, le président des États-Unis conclut ce lundi sa tournée en Europe par une rencontre avec Vladimir Poutine à Helsinki. Qu’attend la Russie de ce sommet? Entretien avec Fiodor Loukianov, observateur réputé proche du Kremlin et rédacteur en chef de «Russia in Global Affairs».

Poutine peut-il exploiter les divisions observées au sommet de l’OTAN entre Trump et les Européens?

Bien sûr, le Kremlin suit ces divisions avec malice… Mais elles ne sont pas nouvelles et, pour le moment, elles ne peuvent pas apporter des avantages concrets pour Moscou. La Russie ne se fait pas d’illusion: l’OTAN restera un outil contre elle. Les divergences entre alliés ne signifient pas un réchauffement à notre égard. Au contraire… Après les tirades de Trump, les pays européens pourraient s’unir contre lui et se retrouver sur l’un des rares dossiers qui leur permet de consolider leur union, du moins en apparence: les sanctions contre la Russie.

Qu’attend Poutine de son sommet avec Donald Trump?

Pour Poutine, le sommet est en soi déjà un succès car il contribue à casser son image de président isolé. À ses yeux, tout résultat à Helsinki sera donc une bonne nouvelle. Pour Trump, la situation est différente: malgré ses déclarations optimistes, ce sommet est un risque car c’est lui qui était demandeur, et le moindre résultat impliquera aussi des risques. Le Kremlin, lui, est réaliste et n’a pas de grandes attentes. Il se souvient de l’expérience de l’été dernier: les deux présidents s’étaient rencontrés rapidement en marge du sommet du G20 à Hambourg. Cela s’était très bien passé. «Formidable!» avait même conclu Trump. On connaît la suite: loin de tout espoir d’amélioration de leurs relations, voire de leur simple stabilisation, les deux pays sont entrés depuis lors dans une nouvelle spirale de crise, avec sanctions et expulsions de diplomates. Cette fois-ci, Poutine part du principe que la situation est différente et que Trump est désormais un président plus sûr et déterminé. Mais la liste des accords possibles est très limitée.

Sur quels sujets le Kremlin espère-t-il se mettre d’accord avec Washington?

Son principal espoir concerne la Syrie. Poutine et Trump pourraient discuter d’une zone de désescalade dans le sud du pays. Cela va se passer de toute façon car le président américain veut évacuer ses forces. La rencontre d’Helsinki pourrait servir d’accélérateur à cette sortie: sur le terrain, les forces militaires russes et américaines en parlent déjà. Sur le dossier ukrainien, aucune avancée n’est possible: les deux leaders se contenteront de réaffirmer leur attachement au processus de paix. Quant aux discussions sur les accords de désarmement et de contrôle des armes, ils n’entreront pas dans les détails à Helsinki. De nouveaux accords pourraient intervenir par la suite, après des pourparlers au niveau des experts. Enfin, en Corée du Nord, après le sommet de Singapour entre Kim et Trump, la Russie veut continuer à être utile comme elle l’a déjà été jusqu’ici.

Vladimir Poutine est-il prêt à faire des concessions?

Des concessions ne sont possibles que lorsque les deux parties sont engagées dans un cadre commun et qu’elles cherchent à obtenir un compromis en faisant chacune des petits pas. Mais, pour l’instant, il n’y a pas d’agenda commun entre les États-Unis et la Russie. Tout est flou. Du coup, il ne peut pas y avoir de concessions. Les deux présidents vont surtout essayer de mettre en scène une nouvelle dynamique entre eux afin de relancer les échanges.

Est-il trop tard pour nouer des relations amicales entre eux?

Non, il n’est pas trop tard. Mais, au final, c’est sans importance. Par le passé, Vladimir Poutine avait eu un très bon contact avec George Bush. Mais avec quels résultats concrets? Une bonne alchimie entre Trump et Poutine pourrait permettre des avancées. Mais Poutine n’est pas dupe: même s’il s’entend bien avec Trump à Helsinki, il sait que c’est l’establishment antirusse qui dirige les affaires à Washington… (24 heures)