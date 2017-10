«Ceci est une pomme»

La chaîne américaine a réalisé une publicité d'une simplicité désarmante. La séquence, qui ne dépasse pas les 30 secondes, met en scène une pomme sur fond blanc accompagnée d'une voix off et de quelques sobres lignes de texte. Et ça sonne comme une réponse aux fake news et à ceux qui les colportent. Une pomme reste une pomme même si certains tentent, en criant ou en écrivant le mot en majuscules, de vous persuader qu'il s'agit d'une banane. Ça vous rappelle quelqu'un? (nxp)