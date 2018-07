Certains des enfants ont été sortis «endormis»

Certains des enfants thaïlandais ont été sortis de la grotte sur des brancards alors qu'ils étaient «endormis», a affirmé mercredi à l'AFP un secouriste, ancien commando de marine thaïlandais, qui a participé à l'opération.

«Certains d'entre eux étaient endormis, d'autres remuaient les doigts, (comme s'ils) étaient groggy. Mais ils respiraient», a détaillé le commandant Chaiyananta Peeranarong, qui a été le dernier plongeur à sortir de la grotte à l'issue du sauvetage des 12 jeunes footballeurs et de leur entraîneur qui y étaient piégés depuis plus de deux semaines.

«Mon boulot était de les faire passer» vers la sortie, a-t-il ajouté, précisant que les enfants avaient été attachés sur un brancard avant l'évacuation.

Vidéo

Une vidéo du sauvetage des jeunes footballeurs thaïlandais extraits d'une grotte inondée montre des membres du groupe sortis sur des brancards, visiblement placés sous sédatif, portant des combinaisons et des équipements de plongée.

La vidéo, publiée mercredi sur la page Facebook des commandos de marine thaïlandais, montre de nombreux plongeurs, thaïlandais et étrangers, engagés dans cette opération de secours, utilisant des poulies, des cordes et des tuyaux en caoutchouc pour extraire les 13 rescapés.

Surveillance médicale tout au long du trajet

Des médecins avaient été positionnés le long du parcours de la grotte de Tham Luang et vérifiaient leur état et leur pouls.

Le chef de la junte au pouvoir Prayut Chan-O-Cha avait affirmé mardi que les secouristes avaient donné un «tranquillisant léger» aux enfants pour les aider à se calmer.

Trois jours intensifs

La périlleuse opération d'extraction des 12 jeunes de 11 à 16 ans et de leur entraîneur de 25 ans, marquée par la mort d'un secouriste qui aidait à apporter des bouteilles d'oxygène, a pris trois jours pour sortir de cette grotte aux passages étroits et partiellement inondée. Aucun des 13 jeunes n'avait pratiqué la plongée et certains ne savaient pas nager.

La Thaïlande a fait appel à 13 plongeurs «de classe mondiale», dont l'Australien Richard «Harry» Harris, qui est anesthésiste et plongeur, a expliqué mercredi le chef de la cellule de crise Narongsak Osottanakorn.

L'opération d'évacuation n'aurait pas pu avoir lieu sans ce médecin australien, a-t-il ajouté, sans plus de précision. (afp/nxp)