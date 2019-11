Ces célébrités qui veulent sauver la planète

C'est le dernier «coup» climatique. Coldplay vient d'annoncer qu'il repoussait la tournée de son nouvel album qui sort ce vendredi, afin qu'elle affiche un bilan carbone neutre. «Nous allons prendre notre temps, au cours des deux prochaines années, pour faire en sorte que notre tournée soit non seulement respectueuse de l'environnement, mais aussi qu'elle ait un impact positif», a déclaré le chanteur Chris Martin dans une interview à la BBC.

A l'instar du groupe britannique, de nombreuses célébrités s'affichent aujourd'hui comme porte-drapeaux de la lutte contre le réchauffement climatique. Effet de mode pour certains, engagement sérieux pour d'autres.

Leonardo di Caprio

L'acteur oscarisé pour «le Revenant» occupe depuis une dizaine d'années le devant de la scène climatique. Son discours lors du sommet de l'ONU en 2014 avait fait mouche. «Le temps est venu d'une action audacieuse et sans précédent. Vous serez encensés ou honnis par les générations futures». L'ancien secrétaire général des Nations unies Ban Ki-Moon parle de lui comme du «nouvel avocat de la cause climatique». Di Caprio, qui s'est toujours considéré «non pas comme un expert, mais un citoyen concerné» est depuis 1998 à la tête de sa fondation écologiste, vouée en particulier à la protection des derniers endroits sauvages de la Terre.

Sting

Une autre star incontournable au chevet de notre planète. Sa Rainforest Foundation a plus de trente ans, sa tournée mondiale en 1989 avec le chef indien Raoni est dans toute les mémoires: les deux avaient voyagé dans 17 pays, avec pour objectif de récolter des fonds pour la cause indigène et sensibiliser sur la déforestation. Encore aujourd'hui, pas une interview où le chanteur britannique ne défend la cause. Une grenouille rare de la Cordillière des Andes porte d'ailleurs son nom, la Dendropsophus stingi.

Robert Redford

«Nous devons passer à l'action.» Tels étaient les mots du célèbre acteur américain qui alertait déjà sur les risques environnementaux il y a 30 ans, à l'heure où de nombreux représentants politiques affichaient un clair scepticisme quant à la question. En 1989, il organisait une conférence bilatérale entre les États-Unis et l'URSS sur le réchauffement terrestre... en pleine guerre froide. Considéré à l'époque comme un radicaliste du climat, le fondateur du Sundance Festival en 1985 a été mainte fois salué depuis pour son engagement.

Meryl Streep

L’actrice américaine fait elle aussi partie de l'ancienne garde. Elle milite pour l’environnement depuis les années 80. Et elle n'a pas peur de mettre la main à la pâte. Elle a construit un système de réglage géothermique de la température de sa maison pour réduire au maximum son empreinte environnementale. Elle encourage aussi la production d’aliments équitables sans utilisation de pesticides.

Gisele Bündchen

Ambassadrice du Programme des Nations unies pour l’environnement, l'actrice brésilienne a vivement critiqué le gouvernement de Jair Bolsonaro. La mannequin écologiste lance dans la foulée des lignes d’accessoires recyclés et de cosmétiques bio, tout en parcourant la planète afin de faire passer un message vert au plus grand nombre.

Brad Pitt

Brad Pitt a fondé une fondation baptisée «Make it Right Foundation» en 2007, dont l’objectif est de financer la production d’énergie verte et durable au sein des communautés fragiles et défavorisées. Il a toujours affiché son désaccord avec la politique de Donald Trump. En 2017, il s'était improvisé dans un talkshow américain présentateur d'une météo apocalyptique pour dénoncer le retrait du président de l'accord de Paris.

Mark Ruffalo

L’acteur américain est un grand opposant au fracking. Cette technique de fracturation hydraulique permet de fissurer la roche pour en extraire des gaz. Mark Ruffalo a par exemple fait des dons à «Frack Free Colorado» et s’investit dans l’organisation «Water Defense» dont l’objectif est d’ouvrir l’accès à l’eau potable pour tous.

De ce côté de l'Atlantique, nombreuses sont les célébrités françaises qui s'investissent pour le climat. Parfois, en tir groupé: Juliette Binoche, Marion Cotillard, Abd Al Malik, Elie Semoun, ont ainsi rejoint l'année passée les quatre ONG qui mènent l’action en justice contre l’État français pour inaction climatique, dans ce qu'on appelle «l'affaire du siècle».