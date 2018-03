Charles Manson incinéré quatre mois après sa mort

Charles Manson a été incinéré samedi quatre mois après sa mort en Californie à l'âge de 83 ans, rapportent plusieurs médias américains. Le corps du gourou de la «Manson Family», reconnu coupable en 1971 d'avoir commandité une série de meurtres deux ans plus tôt, dont celui de Sharon Tate, la femme de Roman Polanski alors enceinte de huit mois, était au coeur d'une bataille juridique. La justice américaine avait finalement décidé il y a une semaine de remettre la dépouille du meurtrier à son petit fils, Jason Freeman.

C'est dans un salon funéraire de la ville californienne de Porterville que Charles Manson a été incinéré le week-end dernier, au terme d'une cérémonie où le cercueil était ouvert. Le service privé a été dirigée par le pasteur Mark Pitcher devant une vingtaine de personnes, dont certains amis du leader charismatique comme Sandra Good, l'une des disciples de la «Famille Manson» non-impliquée dans les meurtres orchestrés, mais qui avait tout de même purgé 10 ans de prison, ou encore Afton Elaine Burton, son ancienne fiancée de 53 ans sa cadette, rapporte le quotidien «Porterville Recorder».

Selon le propriétaire du salon funéraire, le service s'est déroulé dans une ambiance particulière. Après s'être rassemblés pour la crémation, les invités sont sortis pour chanter des chansons de Charles Manson, des Beach Boys ou encore des Guns N'Roses.

Des restes dans un sale état

L'entreprise de pompes funèbres Peters s'est occupée de récupérer la dépouille de Charles Manson, décédé mi-novembre 2017. Les Peters, le directeur de Peters Funeral Home, raconte avoir découvert un corps déjà partiellement décomposé, qui a été réfrigéré plutôt que congelé comme il aurait dû l'être. «Il était encore dans sa robe de chambre d'hôpital, c'était très inapproprié, a-t-il précisé. Les restes étaient en pire état que prévu, ce qui compliquait le désir de son petit fils d'avoir un service avec le cercueil ouvert».

