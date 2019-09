Chasser l'ouragan grâce au «pouvoir de l'esprit»

L'improbable candidate démocrate à la Maison Blanche et auteure à succès Marianne Williamson a suggéré mercredi que le «pouvoir de l'esprit» pourrait repousser l'ouragan Dorian qui a déjà ravagé l'archipel des Bahamas et menace les Etats-Unis, dans un tweet plus tard effacé.

«Les Bahamas, la Floride, la Géorgie, les Carolines... Prions pour eux tous. Que des millions d'entre nous voient Dorian se détourner des côtes n'est pas une idée de cinglés; c'est employer de façon créative le pouvoir de l'esprit», a-t-elle tweeté. Puis elle a appelé à «deux minutes de prière, visualisation, méditation pour ceux qui sont sur la trajectoire de la tempête».

La candidate à la primaire démocrate a plus tard effacé ce tweet mais des internautes en ont fait une capture d'écran qui circulait mercredi. Outrée, Marianne Williamson a d'ailleurs répondu à l'un d'eux, Yashar Ali, qui collabore avec plusieurs médias américains. «Puisque je ne suis ni folle, ni irresponsable, ni dangereuse, j'apprécierais de pouvoir répondre à cette caricature», a-t-elle écrit.

Contre tout mépris envers les croyants

Marianne Williamson n'a laissé qu'un tweet plus bref concernant Dorian, qui appelle à prier pour les habitants menacés dans le sud-est des Etats-Unis ou déjà frappés par l'ouragan dans les Bahamas.

Puis face au débat provoqué par son appel à la prière, Mme Williamson a mis en garde les démocrates contre tout mépris envers les croyants. «Des millions de gens prient aujourd'hui pour que Dorian se détourne des côtes, et se moquer de ces gens ou les traiter avec condescendance parce qu'ils pensent que cela peut aider explique en partie pourquoi la gauche trop laïcisée a perdu de nombreux électeurs», a-t-elle écrit. Les croyants seront «nécessaires si nous voulons gagner en 2020» contre le président républicain Donald Trump, a-t-elle estimé.

I was born and raised in Texas so I’ve seen it. Millions of people today are praying that Dorian turn away from land, and treating those people with mockery or condescension because they believe it could help is part of how the overly secularized Left has lost lots of voters.