Chemnitz révèle le visage torturé de deux Allemagne

«Ces gens sont des néonazis»

Analyse

Gero Neugebauer est politologue à l’Université libre de Berlin (FU).



Qui sont ces 4500 manifestants venus samedi?



C’était l’aile néonazie du parti d’extrême droite AfD, principale force d’opposition au Bundestag, qui a marché aux côtés d’autres mouvements d’extrême droite. Ils sont identitaires, nationalistes, contre l’islam, racistes, antisémites et prêts à utiliser la violence pour imposer leurs idées.



Comment est-il possible qu’une telle manifestation soit autorisée en Allemagne?



Les conservateurs de la CDU, qui dirigent la Saxe depuis plus de vingt-cinq ans, ont laissé l’extrême droite s’implanter. Ils ont affirmé que la population était «immunisée» contre le néonazisme. Le résultat est que l’extrême droite y est très bien implantée. Cette tolérance de la droite conservatrice a mené à une situation où la justice est impuissante. Les juges ne peuvent pas les interdire. Ils condamnent les néonazis pour injures raciales ou négationnisme, et ceux-ci paient les amendes avec le sourire.



C’est un problème qui se concentre surtout en Saxe?



Les sondages et les résultats électoraux confirment que la population de Saxe est beaucoup plus réceptive aux idées d’extrême droite. C’est la seule région où l’AfD est arrivée en tête lors du scrutin de l’automne 2017. Déjà sous le communisme, il existait des mouvements néonazis. Mais il ne faut pas ignorer le risque d’une contagion aux autres régions.



Les contre-manifestants étaient moins nombreux. Que fait la «majorité silencieuse» en Allemagne?



Le contexte a changé depuis vingt ans. À l’époque, on pouvait mobiliser et atteindre les gens plus facilement. Aujourd’hui, les réseaux d’information sont complètement nouveaux. Les responsables politiques n’arrivent plus à communiquer avec les gens via les canaux traditionnels. Leur rhétorique est également devenue inaudible.



L’extrême droite a-t-elle une chance d’arriver au pouvoir?



Une chose est sûre: depuis 2013, l’électorat se déplace à droite. La gauche est complètement diffuse et les conservateurs profondément divisés. C’est un terreau favorable à la montée de l’AfD. Si le parti arrivait à se débarrasser de son aile néonazie, il pourrait former des coalitions avec la CDU. Beaucoup de conservateurs en rêvent déjà secrètement. C.B.