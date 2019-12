Chine: le Japon et la Corée du Sud se réchauffent

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le président sud-coréen Moon Jae-in, se sont rencontrés mardi à l'occasion d'un sommet tripartite en Chine, une première depuis quinze mois marquant un début de réchauffement entre les deux pays aux relations tendues.

Les liens entre Tokyo et Séoul sont plombés depuis des décennies par des contentieux historiques hérités de l'époque où la péninsule coréenne était une colonie japonaise (1910-1945).

Mais la brouille s'est nettement aggravée depuis un an lorsque des tribunaux sud-coréens ont exigé d'entreprises nippones qu'elles dédommagent des Sud-Coréens forcés de travailler dans leurs usines durant l'occupation japonaise.

Tokyo avait décidé cet été de rayer la Corée du Sud d'une liste d'Etats considérés comme des partenaires commerciaux privilégiés, une mesure perçue comme une sanction par Séoul qui avait répliqué aussitôt par une radiation similaire du Japon, envenimant un peu plus les relations.

La rencontre mardi entre les dirigeants des deux pays est intervenue en marge d'un sommet tripartite avec la Chine organisé à Chengdu (sud-ouest), une ville connue pour ses pandas.

Le Japonais Shinzo Abe, arborant un costume bleu marine, et le Sud-Coréen Moon Jae-in, souriant et vêtu de gris, se sont serré la main durant un entretien. Le contenu de leurs échanges n'était pas connu dans l'immédiat.

«Cadeau de Noël»

«En tant que grande puissance régionale, la Chine espère montrer au monde qu'avec sa force diplomatique elle peut réunir autour d'une même table les dirigeants japonais et sud-coréens», explique Haruko Satoh, une spécialiste de la politique chinoise à l'université d'Osaka, au Japon.

Loin de mettre fin à la totalité des différends entre Tokyo et Séoul, ce geste devrait néanmoins rassurer Washington, inquiet des dissensions entre ces deux alliés clés pour la sécurité en Asie de l'Est.

Les deux capitales partagent un sujet de préoccupation commun: la Corée du Nord. Pyongyang a récemment mené une série d'essais sur sa base de lancement de fusées de Sohae, après une succession de tirs de projectiles les semaines précédentes en dépit de plusieurs résolutions de l'ONU.

Le régime de Kim Jong Un a fait ces dernières semaines une série de déclarations véhémentes, et fixé à Washington un ultimatum pour la fin de l'année. Faute de progrès dans leurs discussions, Pyongyang a promis un «cadeau de Noël».

A quelques jours de la date butoir, la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont tenté d'afficher une position commune.«Nous avons réaffirmé que la dénucléarisation de la péninsule (coréenne) et la paix durable en Asie de l'Est sont l'objectif commun des trois pays», a indiqué mardi le Premier ministre chinois, Li Keqiang.

La veille, son homologue japonais Shinzo Abe a relevé que son pays et la Chine avaient tous deux «une grande responsabilité pour la paix, la stabilité et la prospérité» en Asie.

- Menace imminente -

«C'est important que la Chine, la Corée du Sud et le Japon présentent une position unifiée vis-à-vis de Pyongyang», indique à l'AFP Yun Duk-min, ancien directeur de l'Académie nationale coréenne de la diplomatie, un organisme public. Après un rapprochement spectaculaire en 2018, les négociations sur le programme nucléaire nord-coréen sont dans l'impasse depuis l'échec du sommet de Hanoï en février entre M. Kim et le président américain Donald Trump. Le Japon, allié des Etats-Unis, est habituellement une des cibles favorites des essais de missiles du régime de Pyongyang, dont les engins tendent à s'abimer en mer du Japon, voire à survoler l'archipel. L'ancien conseiller américain pour la sécurité nationale John Bolton a vivement critiqué lundi la stratégie nord-coréenne du président des Etats-Unis, mettant en garde contre une menace «imminente». «La menace pour les forces américaines et pour nos alliés est imminente, et il faut une politique plus efficace avant que la Corée du Nord ne dispose de la technologie pour menacer le territoire américain», a lancé sur Twitter celui qui a été limogé en septembre en raison de désaccords avec Donald Trump. (afp/nxp)