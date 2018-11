Cinq ans après son indépendance, le Soudan du Sud recherche désespérément la paix

«Quand la guerre a éclaté, en décembre 2013, ma femme était enceinte. J’ai quatre enfants, trois garçons, et une petite fille que je n’ai pas encore rencontrée», dit Thok Luk Nyoat, trentenaire jovial en uniforme et armé d’un AK-47. «Ils me manquent, dit-il. Mais je me bats pour eux, pour qu’ils aient une vie meilleure». Comme son pays, le Soudan du Sud, le soldat n’en est pas à une contradiction près.

Fidèle à l’ancien vice-président sud-soudanais devenu chef rebelle, Riek Machar, il vit sur la base militaire de Panyume, en Equatoria-Central, non loin de l’Ouganda, un des territoires encore sous le contrôle des forces d’opposition. La végétation épaisse, les routes de terres difficilement praticables pour des équipements militaires lourds, permettent aux rebelles de tenir leurs positions face aux troupes gouvernementales mieux armées. Et la guerre se poursuit.

Le Soudan du Sud, indépendant en 2011, a plongé dans un conflit meurtrier deux ans plus tard. Initié par une lutte de pouvoir entre Riek Machar et le président Salva Kiir, avant de prendre une dangereuse tournure ethnique, il s’enlise depuis près de cinq ans.

«Tout le monde est fatigué: les civils, les soldats du gouvernement, nous…, avoue Thok, du bout des lèvres, révélant, un instant, un certain désarroi masqué par un air bravache. On parle de paix, mais ici, le seul dialogue que nous avons avec l’ennemi, ce sont des échanges de tirs».

Un accord de paix et de partage du pouvoir, signé le 12 septembre entre les belligérants, a ravivé un peu les espoirs. Mais l’encre à peine sèche, de nouveaux combats ont éclaté. Les rebelles rejettent la responsabilité des affrontements sur les autorités. «Nous savons que le président ne souhaite pas vraiment la paix. Il veut faire revenir Riek Machar à Juba, et le tuer», pense Lam Paul Gabriel, porte-parole de l’Armée populaire de libération du Soudan en opposition-IO.

Engagements brisés

Les engagements successifs, les cessez-le-feu entre les deux parties, ont tous été brisés. Une tentative de retour - suite à un précédent accord de paix - de Riek Machar à Juba, la capitale, en 2016 a, au final, entraîné une intensification du conflit. Après de violents combats, le leader de la rébellion a fui, avec ses hommes, pour éviter d’être tué. La guerre s’est alors propagée au sud du pays, dans les régions d’Equatoria, jusque-là relativement épargnées.

Le scénario est-il sur le point de se répéter? Le 31 octobre, le pouvoir a organisé une grande et coûteuse «cérémonie de la paix», à Juba, à laquelle ont participé les chefs d’État de la région. Des prisonniers politiques ont été libérés en signe de bonne volonté. Riek Machar est même venu, brièvement, dans la capitale après plus de deux ans d’exil. Mais la méfiance demeure, tout comme les causes des précédents échecs.

À Panyume, sous un arbre, des soldats jouent aux cartes dans la cour d’une clinique aux murs marqués d’impacts de balles. Les salles vidées de leur matériel médical servent de bureau, de cuisine et d’hôpital de fortune aux militaires. Sur un lit, Gabriel Marial Chuol se remet d’une blessure à la jambe, soignée au savon et à l’eau chaude. C’est la deuxième fois qu’il est blessé au combat. «Il n’y a pas de prisonniers, lâche-t-il, comme une évidence. Si tu restes sur-le-champ de bataille, tu es mort».

Dans toute la région, les villages sont abandonnés. Le long d’une route, l’entrée d’une école est à peine visible, envahie par les hautes herbes. «Dans des huttes, nous avons trouvé des cadavres, certains ont été brûlés vifs», affirme le colonel Jeremiah Duop, en passant devant les restes calcinés d’une maison, lors d’une patrouille. «Le gouvernement et ses milices s’en prennent aux civils, parce qu’ils les accusent de soutenir les rebelles. Mais nous, ils nous font confiance», dit-il. Leur absence semble suggérer le contraire.

Près de 400000 victimes

Selon une récente étude, réalisée par chercheurs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, le conflit qui déchire le Soudan du Sud a déjà fait au moins 380000 victimes, sans doute encore beaucoup plus. Des centaines de milliers de personnes ont fui les massacres, viols et autres atrocités, et ont trouvé refuge en Ouganda.

Mary Apai, elle, est restée. Dans un village, à quelques kilomètres de Panyume, elle cultive un champ pour nourrir les soldats, pour «participer à la lutte». Son époux et ses deux fils aînés combattent avec les rebelles. Les plus jeunes vivent avec leurs grands-parents, dans un camp de réfugiés, de l’autre côté de la frontière. La mère de famille a, elle aussi, vécu en exil pendant la guerre contre le gouvernement de Khartoum, avant l’Indépendance. Elle accuse le président Salva Kiir de favoriser son ethnie, les Dinkas, au détriment des autres citoyens, et de vouloir s’approprier le pays. «Cette fois, je ne bouge pas, dit-elle. Ceux qui veulent prendre ma terre n’ont qu’à venir me tuer ici, chez moi». (24 heures)