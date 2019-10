Cinq civils tués dans un raid aérien au nord syrien

Plus de 1600 réfugiés syriens en Irak en quelques jours

Le nombre de civils qui se sont réfugiés ces derniers jours en Irak atteint désormais plus de 1600. Ceux-ci ont mis plusieurs jours sous les bombardements pour arriver à la frontière, a expliqué vendredi à Genève le Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR).



Certaines personnes sont encore arrivées depuis jeudi, a dit devant la presse un porte-parole du HCR. Dans le nord-est de la Syrie, l'agence onusienne assiste plus de 60'000 personnes déplacées depuis le début de l'offensive turque.



Le Programme alimentaire mondial (PAM) a lui augmenté son dispositif. Il a déjà distribué de la nourriture à 170'000 personnes dans la zone. Au total, il souhaite pouvoir aider 580'000 civils. Malgré l'annonce du cessez-le-feu, quelques tirs et affrontements étaient encore observés dans la matinée autour de Ras al-Aïn, a dit de son côté un porte-parole du Bureau de l'ONU pour les affaires humanitaires.