Cinq civils tués des frappes russes à Idleb

Les forces du régime syrien ont progressé lundi dans la province d'Idleb (nord-ouest) où elles ont repris plusieurs villages, dans le cadre de leur offensive contre ce dernier bastion djihadiste et rebelle, des frappes de l'allié russe tuant 5 civils, selon une ONG et les médias d'Etat.

Les cinq civils ont été tués dans le secteur de Jabal al-Zawia, dans le sud de la province d'Idleb par des frappes aériennes de l'allié russe du régime, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Les combats se concentrent à l'ouest de la grande ville de Maaret al-Noomane, dans ce même secteur, a précisé l'OSDH.

La progression du régime a lieu au sud de l'autoroute stratégique M4, qui relie la grande ville d'Alep à la province côtière de Lattaquié, deux bastions du pouvoir de Bachar el-Assad, a indiqué à l'AFP le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.

A terme, l'objectif est de reconquérir les tronçons de cette autoroute qui traversent Idleb, pour l'instant tenus par les djihadistes et les rebelles, selon Rami Abdel Rahmane. «Ces dernières 24 heures, les forces du régime ont progressé et conquis 10 localités et villages» au sud de la M4, a-t-il affirmé.

50 combattants tués

Un total de 50 combattants ont été tués sur plusieurs fronts dans la région d'Idleb lundi, a d'autre part indiqué l'Observatoire. Parmi eux figurent 21 prorégime ainsi que 27 combattants djihadistes et rebelles proturcs, selon la même source.

«Les unités de l'armée syrienne poursuivent leur progression dans le sud d'Idleb», a confirmé l'agence de presse officielle Sana, rapportant la conquête dimanche et lundi d'au moins sept villages et localités.

Le régime a lancé son offensive en décembre dans le nord-ouest et près de 900'000 personnes ont été déplacées par les violences, d'après l'ONU.

Les djihadistes de Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda) dominent encore plus de la moitié de la province d'Idleb et des secteurs attenants dans celles d'Alep, de Hama et de Lattaquié.

Reprise des combats

La reprise des combats à Idleb intervient alors que ces dernières semaines les opérations se concentraient sur l'ouest de la province d'Alep.

Les forces gouvernementales ont reconquis tous les secteurs insurgés autour de la ville d'Alep. Elles ont également repris dans son intégralité une autre autoroute reliant la deuxième ville du pays à Damas.

Pour reconquérir l'autoroute M4, le régime devra «lancer des opérations contre Ariha et Jisr al-Choughour», deux villes qui se trouvent sur cette voie, prévient Rami Abdel Rahmane.

Pour des experts, la bataille de Jisr al-Choughour risque de s'avérer particulièrement ardue pour le régime. La ville est dominée par les djihadistes du Parti islamique du Turkestan (TIP), dont les membres appartiennent majoritairement à la minorité musulmane ouïghoure de Chine.

Déclenchée en mars 2011 par la répression de manifestations pacifiques, la guerre en Syrie a fait plus de 380'000 morts. (afp/nxp)