Cinq morts et 130 disparus dans un naufrage

Cinq personnes sont mortes et environ 130 sont portées disparues après le naufrage de deux embarcations transportant des migrants au large de Djibouti, a annoncé mardi l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

«Après avoir été alertée par des habitants, une équipe de la gendarmerie s'est rendue cet après-midi près du lieu de la catastrophe et a découvert deux survivants ainsi que les dépouilles de trois femmes et de deux hommes», a indiqué l'OIM dans un communiqué. Un survivant a estimé qu'il y avait 130 personnes à bord de son bateau, mais n'a pu préciser le nombre de passagers dans la seconde embarcation.

