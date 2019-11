Cinq paysans pro-Morales tués par la police

Cinq paysans favorables au président déchu Evo Morales ont été tués vendredi lors d'affrontements avec la police et l'armée en Bolivie, dont la nouvelle dirigeante Jeanine Añez a haussé le ton contre son prédécesseur en exil au Mexique, le menaçant de poursuites s'il revenait dans son pays.

Cinq cultivateurs de coca ont été tués vendredi dans la banlieue de Cochabamba (centre), fief politique de l'ancien président, où des affrontements ont opposé toute la journée durant des milliers de manifestants aux forces de l'ordre qui les empêchaient de se rendre dans le centre-ville, selon un journaliste de l'AFP qui a vu les corps dans un hôpital.

#Bolivia ????????: several #Morales supporters suffered gun shot wounds from the police during clashes outside of #Cochabamba pic.twitter.com/XDLi5U4tHg