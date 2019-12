Cinq victimes dans l'éruption volcanique

Huit personnes, dont rien n'indique qu'elles aient survécu, sont toujours portées disparues après une éruption volcanique sur une île touristique en Nouvelle-Zélande. La catastrophe a fait jusqu'ici cinq morts confirmées, a annoncé mardi la police locale.

L'enquête a permis de voir plus clair sur le nombre de touristes présents sur White Island au moment de l'éruption lundi. «Quarante-sept personnes étaient sur l'île. Nous pouvons maintenant confirmer que cinq personnes sont décédées, 31 sont actuellement à l'hôpital, huit autres sont toujours portées disparues et trois sont sorties de l'hôpital», a déclaré un gradé de la police, Bruce Bird.

White Island in the Bay of Plenty has started to erupt this afternoon. Before and after on the Geonet webcam, 2.10pm and 2.20pm: pic.twitter.com/V45M0iIWcO