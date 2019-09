Climat: Maurer plaide pour «plus d'innovation»

«Notre monde a besoin de plus de progrès technologiques, d'innovation et de moins d'idéologie », a déclaré lundi le président suisse Ueli Maurer à New York. Les conflits politiques autour du changement climatique empêcheraient une analyse claire de la situation.

Lors de ce Sommet sur l'action pour le climat, Ueli Maurer a aussi souhaité que l'horizon de planification des mesures de lutte contre le changement climatique soit étendu à l'ensemble du siècle. En tant que pays alpin, la Suisse est particulièrement touchée, a-t-il souligné.

Avec la fonte des glaciers, l'arrêt des chutes de neige et les glissements de terrain plus fréquents dans les montagnes, une partie de l'identité et de la tradition suisses est en train de disparaître. «Le changement climatique menace notre mode de vie. Nous devons prendre le problème au sérieux », a déclaré Ueli Maurer. La Confédération a donc décidé d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2050.

Mesurer l'impact climatique

Pour trouver des réponses aux questions climatiques, le ministre issu des rangs de l'UDC estime qu'il faut investir davantage dans la recherche et le développement. La place financière suisse, avec son orientation mondiale et son savoir-faire, peut jouer un rôle majeur dans cette tâche et promouvoir la sensibilisation à la gestion durable de l'environnement, estime encore celui qui dirige aussi le département des Finances.

Dans ce contexte, la Suisse et les Pays-Bas ont présenté l'initiative Pacta qui se veut un instrument permettant aux investisseurs de mesurer l'impact climatique de leurs engagements financiers et de les comparer avec les objectifs de l'Accord de Paris.

Coopération numérique

Le président de la Confédération avait été invité par le Secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a participé à ce sommet. Les deux hommes se sont également entretenus entre quatre yeux, a fait savoir la Mission suisse auprès de l'ONU à New York.

Outre le climat, il a aussi été question de la manière dont la coopération numérique avec et au sein de l'ONU pourrait être améliorée. L'ONU accuse encore un retard considérable par rapport aux possibilités offertes par la numérisation. (ats/nxp)