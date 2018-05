Colère en Europe après les menaces de Donald Trump

L'Union européenne et le secteur automobile allemand ont exprimé jeudi leur exaspération face aux menaces américaines d'imposer des taxes douanières accrues au nom de la «sécurité nationale», nourrissant les craintes d'un conflit commercial américano-européen.

Le président américain, Donald Trump, a ordonné mercredi une enquête sur les importations de véhicules aux Etats-Unis «pour déterminer leur impact sur la sécurité nationale».

Les Européens, qui tentent déjà d'échapper à des droits de douane accrus de 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium à partir du 1er juin, ont dénoncé une mesure «difficile à comprendre». «Il est très difficile d'imaginer que (les importations d'automobiles) créent la moindre menace à la sécurité nationale», a estimé le vice-président de la Commission européenne, Jyrki Katainen.

Volkswagen, numéro 1 mondial de ce secteur stratégique pour l'Allemagne, voit dans la décision américaine une forme de «protectionnisme unilatéral», quand BMW, géant du haut de gamme, réclame, lui, un «accès sans barrière» au nom de «la croissance et l'emploi dans l'économie mondiale».

Très remontée, la fédération allemande des chambres de commerce DIHK a jugé «tirée par les cheveux» la logique américaine, y voyant une «provocation».

En visite en Chine, également dans le viseur de Donald Trump pour son excédent commercial massif vis-à-vis des Etats-Unis, la chancelière allemande, Angela Merkel, a plaidé pour «le soutien au libre-échange», sans évoquer l'automobile en particulier.

«Grandes nouvelles»

L'annonce de M. Trump est survenue quelques heures après un tweet promettant «de grandes nouvelles pour nos fabuleux constructeurs automobiles», victimes, selon lui, de «décennies de pertes de (leurs) emplois au profit d'autres pays».

There will be big news coming soon for our great American Autoworkers. After many decades of losing your jobs to other countries, you have waited long enough!