«Colis suspects» à Clinton, Obama et CNN

Le siège de la chaîne CNN à New York, situé dans le bâtiment Time Warner au coeur de Manhattan, a été évacué après des informations faisant état d'un colis suspect, a indiqué la chaîne mercredi.



La police a confirmé avoir été appelée sur les lieux à la suite d'«informations sur un colis suspect». La brigade de déminage de la police new-yorkaise était sur place, selon des journalistes de la chaîne.



Les téléspectateurs de CNN, chaîne spécialisée dans l'actualité en continu, ont assisté en direct à l'interruption d'une émission animée par les journalistes Poppy Harlow et Jim Sciutto, quand a retenti la sonnerie d'alarme imposant l'évacuation des locaux.



La chaîne a ensuite basculé sa diffusion à son bureau de Washington.







Time Warner Center – where CNN's New York offices are located – was just evacuated. The alarm went off as @jimsciutto and @PoppyHarlowCNN were on air reporting the packages sent to the Clintons and Obamas. @ShimonPro reporting it was over "a suspicious package." pic.twitter.com/EYBsytil0o