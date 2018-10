Colis suspects à Robert de Niro et Joe Biden

L'acteur Robert de Niro et l'ex-vice-président démocrate Joe Biden ont été visés à leur tour par des colis suspects adressés à des personnalités hostiles à Donald Trump. Celui-ci a accusé les médias, voix dissidentes, d'être responsables de la «colère» dans la société

Un colis suspect similaire à ceux adressés à plusieurs personnalités démocrates et à la chaîne CNN a été découvert jeudi matin au bureau new-yorkais de la société de production cofondée par Robert De Niro, critique notoire du milliardaire républicain.

La police a envoyé sur place sa brigade de déminage et le paquet, adressé à l'acteur, a été retiré et transporté dans son centre d'analyses du Bronx, a indiqué un porte-parole de la police new-yorkaise.

Cette dernière n'a pas précisé à ce stade si le colis contenait une bombe artisanale, comme cela s'est confirmé ces derniers jours pour ceux envoyés au financier George Soros, à l'ex-candidate démocrate Hillary Clinton, à l'ancien président Barack Obama, à son ex-ministre de la Justice Eric Holder et à la chaîne CNN.

The parcel was “the same” as those containing pipe bombs sent to prominent Democrats https://t.co/HOuSK7BEdE