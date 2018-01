Combats meurtriers entre groupes rivaux à Tripoli

Des combats ont éclaté lundi dans le secteur de l'aéroport de Mitiga, près de Tripoli, à la suite de l'attaque d'un groupe armé, a annoncé le gouvernement libyen d'union nationale (GNA). Au moins vingt personnes ont été tuées et soixante blessées, dont des civils. Tous les vols ont été suspendus sine die.

Plus tôt lundi, la direction de l'aéroport international de Mitiga, le seul de la capitale opérationnel, avait annoncé la suspension du trafic aérien «du fait des combats». Un groupe armé a lancé «une attaque» sur le site de l'aéroport, «qui compte une prison où sont détenues plus de 2500 personnes pour des affaires diverses», a indiqué sur sa page Facebook la force al-Radaa (dissuasion), chargée de sécuriser la plateforme.

Le GNA a condamné dans un communiqué une «attaque préméditée (...) mettant en péril la vie des passagers et la sécurité de l'aviation civile». «Cette attaque visait la libération de terroristes appartenant aux organisations Etat islamique (EI) et Al-Qaïda et d'autres groupes du centre de détention géré par la Force de dissuasion al-Radaa qui dépend du ministère de l'Intérieur», a précisé le GNA.

La direction de la Sécurité de Tripoli a annoncé que plusieurs d'entre eux avaient toutefois été appréhendés. «Le personnel de l'aéroport et les passagers ont été évacués» lorsque les combats ont commencé, a affirmé un pilote de ligne libyen sous le couvert de l'anonymat. «On a vu des chars dans le périmètre de l'aéroport.» Toutes les routes menant à l'aéroport de Mitiga et sa zone ont été coupées.

Vers l'aéroport international

Des pilotes ont pris les commandes de plusieurs avions qu'ils ont acheminés jusqu'à l'aéroport international de la ville - fermé depuis 2014 - afin d'éviter qu'ils ne soient endommagés. Un journaliste de Reuters a constaté que les tirs d'artillerie avaient provoqué un trou dans la carlingue d'un Airbus A319 opéré par Afriqiyah Airlines, tandis qu'au moins deux autres avions étaient endommagés.

Mitiga est à l'origine une base aérienne militaire proche du centre de Tripoli mais elle accueille tous les vols commerciaux depuis que l'aéroport international a été partiellement détruit par des combats en 2014. Ces derniers opposent les Forces spéciales al-Radaa, une milice fidèle au Premier ministre Fayez Sarraj, à un groupe rival basé dans le quartier de Tadjoura.

Al-Radaa fait office d'unité anti-criminalité et antiterroriste du gouvernement libyen et contrôle l'aéroport de Mitiga ainsi que l'importante prison située à ses abords. La milice est parfois prise pour cible par d'autres groupes dont elle arrête des membres, comme c'est le cas ici. Selon elle, l'attaque de lundi a ainsi été menée par des fidèles de Bachir dit «La Vache», l'un des chefs de milices et par des prisonniers qui s'étaient échappés d'une autre prison de Tripoli qu'elle contrôle.

Affrontements fréquents

Malgré une amélioration relative de la sécurité à Tripoli depuis l'été, des combats éclatent de temps à autre dans le secteur de l'aéroport de Mitiga, au coeur d'une lutte d'influence entre milices. A ce jour, seules les compagnies aériennes libyennes opèrent dans le pays. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011. (ats/nxp)