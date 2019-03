Conduire un gros avion, pas si facile

François Clavadetscher est un ancien pilote de ligne et instructeur. Tout au long de sa carrière, ce Vaudois à la retraite a accumulé les milliers d'heures de vol sur, notamment, des Airbus A320 et des MD-11. Il nous raconte l'intérieur fascinant et complexe d'un cockpit (voir l'infographie).

A lire: Connaissez-vous les 10 plus gros avions du monde?

A lire: Comment le dinosaure d’Airbus a été condamné à l’extinction

(24 heures)