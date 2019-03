Connaissez-vous les dix plus gros avions du monde?

Certains ont la taille d’un terrain de football et peuvent embarquer 800 passagers. Cette année, on prévoit même les premiers essais du plus gros avion à avoir jamais survolé la planète, le Stratolaunch. Voici les dix plus gros aéronefs qui ont marqué l’histoire aéronautique. Certains ont à peine décollé, d’autres sont des réussites commerciales. Nous avons sélectionné dix mastodontes.

Antonov An-225 Mriya

Il est l’avion le plus lourd et le plus long jamais construit. Conçu en Ukraine alors que le pays était encore rattaché au bloc de l’URSS, il peut embarquer 640 tonnes de fret. Il n’en existe qu’un seul exemplaire, opéré par Antonov Airlines. Il ne vole qu’une ou deux fois par an. En 2009, il a transporté un générateur de 187,5 tonnes à destination de l’Arménie.

Airbus 380-800

Mis en service en 2005, l’A380 a annoncé la fin de sa production le mois dernier. D’une capacité théorique de 850 passagers, c’est le plus gros avion civil de transport de passagers. Dans les faits, aucun des 234 exemplaires en service aujourd’hui ne remplit plus de 615 sièges. Cet aéronef est si hors norme que plusieurs aéroports ont dû adapter leur tarmac.

Boeing 747-8

Dépassé par l’A380-800 en termes de capacité, il reste l’avion de ligne le plus long du monde avec 76,3 mètres. Ce gros-porteur est destiné aux vols longs-courriers. Il est la cinquième version du 747 qui nous a tous fait rêver grâce à Tintin. Il règne en maître du ciel depuis cinquante ans avec plus de 1570 appareils livrés. Cette dernière version peut accueillir 410 passagers.

Stratolaunch

C’est le plus gros avion jamais construit. Son envergure est de 117 mètres et il est muni de six moteurs de Boeing 747 et 28 roues. Conçu et financé par le milliardaire Paul Allen, cofondateur de Microsoft décédé l’an dernier. Ce mastodonte est destiné à lancer des satellites en orbite. Son premier lancement est prévu cette année.

Hughes H-4 Hercules (Spruce Goose)

En attendant l’envol du Stratolaunch, il reste le plus gros avion ayant jamais volé. Enfin, presque! Cet hydravion de transport militaire n’a décollé qu’une seule fois. Il n’est resté en l’air qu’une minute à 21 mètres au-dessus de l’eau. Manifestement sous-motorisée, le «Spruce Goose» (l’oie en épicéa) était entièrement en bois en raison du rationnement de guerre sur les matériaux stratégiques. L’unique exemplaire se trouve dans un musée.

Airbus A340-600

Fabriqué jusqu’en 2011, cet appareil était le plus grand Airbus avant l’A380. Équipé de quatre réacteurs, cet avion de ligne est prévu pour les longs-courriers. En 1993, il battra deux records du monde lors d’un vol aller-retour entre l’aéroport du Bourget et Auckland, en Nouvelle-Zélande. Distance parcourue: 19 014 kilomètres sans toucher terre.

Boeing 777-300ER

Parfois surnommé «Triple 7» dans le milieu aérien, cet avion de ligne pour les longs-courriers est entré en service en 1995. Il est le plus grand biréacteur du monde, avec une capacité entre 300 et 550 passagers. En 2013, il devient le gros-porteur le plus vendu de l’histoire de l’aviation. En janvier 2019, le carnet de commandes de Boeing compte 2013 commandes pour le 777.

McDonnell Douglas KC-10 Extender

Cet autre mastodonte a été conçu après la guerre du Vietnam, l’appareil embarque une énorme capacité de fuel avec ses six gigantesques réservoirs . Cet avion entend ravitailler les avions de transport, les bombardiers ou les chasseurs tactiques. Le KC-10 a été utilisé en particulier lors de la guerre du Golfe, en 1991, ou au Kosovo, en 1999.

Airbus A330 MRTT

Autre ravitailleur multirôle pour des opérations militaires, l’aéronef peut fournir jusqu’à 65 tonnes de carburant en ravitaillement et transporter jusqu’à 300 personnes. Mis en service en 2011, ses missions consistent principalement à acheminer du kérosène vers d’autres appareils.

Antonov An-124 (Condor)

C’est le plus gros avion de transport civil et militaire du monde produit en série. Surnommé «Condor» à l’OTAN, il dispose d’une capacité de 120 tonnes de fret sur une distance de 5400 kilomètres. L’appareil permet de transporter des charges immenses telles que des locomotives, des grues, des bateaux… et un même un obélisque éthiopien, en 2005. L’armée française y a recours de temps en temps. (24 heures)