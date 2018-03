Contre «l'agression», Trump lance les taxes

Donald Trump a imposé jeudi des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis, suscitant de vives protestations dans son camps et de part le monde, l'Union européenne et la Chine pointant notamment les risques d'une guerre commerciale aux conséquences imprévisibles.

Après plusieurs jours d'intenses spéculations, le président américain a signé, depuis la Maison Blanche, les deux documents controversés qui marquent un net virage protectionniste, 13 mois après son arrivée au pouvoir. Ces taxes, de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium, entreront en vigueur dans 15 jours.

«Je tiens une promesse que j'ai faite en campagne», a lancé M. Trump, assurant que les Etats-Unis, avaient, pendant des décennies, été victimes de pratiques commerciales qu'il a assimilées à une «agression».

Le Japon, un des principaux alliés des Etats-Unis, a immédiatement réagi, disant craindre «un impact grave (...) sur l'économie mondiale», selon le ministre des Affaires étrangères, Taro Kano. «Nous prendrons les mesures appropriées après avoir étudié avec attention les conséquences sur l'économie japonaise», a-t-il encore prévenu.

«Attaque»

La Chine a aussi fait part vendredi de sa «ferme opposition» à ces droits de douane, le ministère chinois du Commerce dénonçant une «attaque délibérée du système commercial multilatéral».

La mesure américaine exclut toutefois le Canada, premier partenaire commercial et premier fournisseur d'acier et d'aluminium des Etats-Unis, exempté «pour le moment», de même que le Mexique. Le sort qui sera réservé à ces deux pays frontaliers des Etats-Unis sur le moyen terme dépendra en particulier de l'issue des négociations en cours sur l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna).Ottawa a pourtant affirmé qu'il les considérait comme «deux sujets séparés».

Cette décision intervient le jour même où onze pays des deux rives du Pacifique ont ressuscité, au Chili, l'accord de libre-échange transpacifique (TPP), donné pour mort il y a un an après le retrait des Etats-Unis.

«Si nous trouvons un accord, il n'y aura pas de taxes sur le Canada et le Mexique», a martelé le président américain, disant sa conviction que les âpres discussions en cours pourraient aboutir.

Exemptions négociables

La Maison Blanche a précisé que tous les pays concernés pourraient entamer des discussions avec les Etats-Unis pour négocier, eux aussi, une éventuelle exemption. «Nous allons faire preuve de beaucoup de flexibilité», a assuré M. Trump, en présence d'une dizaine de travailleurs du secteur, casque à la main.

L'Union européenne martèle depuis plusieurs jours qu'une guerre de tranchées serait nuisible à tous. Rappelant que l'UE est un «allié proche» des Etats-Unis, la commissaire européenne au Commerce, Cecilia Malström, a estimé jeudi que l'Union «devrait être exemptée» de ces taxes douanières. «Je vais demander plus de clarté sur cette question dans les jours à venir», a-t-elle écrit sur Twitter.

On tonight’s announcement - the EU is a close ally of the US and we continue to be of the view that the EU should be excluded from these measures. I will seek more clarity on this issue in the days to come. Looking forward to meeting USTR Lighthizer in Brussels on Sat to discuss.