Controverse après les violences en prison

De nombreuses questions restent sans réponse après les violences survenues jeudi dans une prison au Nicaragua, au cours desquelles un détenu américano-nicaraguayen a été tué dans des circonstances controversées.

Des sources de l'opposition ont déclaré vendredi que de nombreux opposants détenus pour avoir participé à des manifestations contre le président Daniel Ortega avaient été blessés lors des violences survenues la veille dans la prison La Modelo, un établissement de haute sécurité situé à 20 kilomètres de la capitale Managua.

Les autorités avaient annoncé jeudi qu'un détenu américano-nicaraguayen était mort et que six gardiens avaient été blessés. Mais elles n'avaient pas mentionné de détenus blessés. Vendredi, l'avocate Yonarqui Martinez a annoncé sur les réseaux sociaux que 17 opposants détenus dans cette prison avaient été blessés lors de ces violences.

La plateforme d'opposition Alliance civique pour la justice et la démocratie (ACJD) a demandé dans un communiqué «que soit élucidée la brutale agression subie hier par les détenus, qui a fait plusieurs blessés, en plus d'une personne assassinée». L'ACJD a exigé des informations sur l'état des blessés.

Des manifestants se sont rassemblés vendredi près de la cathédrale de Managua pour réclamer justice après la mort d'Eddy Montes, un opposant âgé de 57 ans qui avait la double nationalité nicaraguayenne et américaine. Des parents et des proches de détenus se sont massés aux abords de la prison La Modelo pour demander des informations sur leur sort.

L'ambassadeur des Etats-Unis au Nicaragua, Kevin Sullivan, a déclaré sur Twitter que «la mort du citoyen américain Eddy Montes aux mains des autorités pénitentiaires de La Modelo (...) nécessite une information complète et crédible sur l'usage injustifié d'une force létale contre un prisonnier désarmé».

I met with the Minister of Foreign Affairs today to demand a full and transparent investigation of this tragic incident in which other prisoners were also injured. All political prisoners should be released as soon as possible to prevent further suffering and injustice.