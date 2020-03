Coronavirus: Trump déclare l'état d'urgence

Donald Trump a déclaré vendredi l'état d'urgence pour faire face à la pandémie de coronavirus. Cette décision exceptionnelle est traditionnellement utilisée pour les catastrophes naturelles plutôt que les crises sanitaires.

«Pour déclencher la pleine puissance des ressources du gouvernement fédéral, je déclare officiellement une urgence nationale», a déclaré le président américain lors d'une conférence de presse dans les jardins de la Maison Blanche. Ce dispositif permettra à l'Etat fédéral de débloquer jusqu'à 50 milliards de fonds pour lutter contre le virus.

M. Trump a appelé «chaque Etat (du pays) à mettre immédiatement en place des centres d'urgence» et les hôpitaux à activer leurs plans de préparation d'urgence «pour répondre aux besoins des Américains».

Il a «également demandé au secrétaire à l'Energie d'acheter à très bon prix de grandes quantités de pétrole brut pour le stockage aux Etats-Unis. Nous allons remplir les réserves stratégiques jusqu'au sommet, faire économiser des milliards aux contribuables américains, aider notre industrie pétrolière», a-t-il déclaré.

Le président américain a par ailleurs indiqué qu'il pourrait ajouter le Royaume-Uni à la liste des pays européens visés par des restrictions de voyages à destination des Etats-Unis. «Oui, le nombre (de cas de coronavirus) a augmenté de manière plutôt vertigineuse ces dernières 24 heures» au Royaume-Uni, a-t-il dit.

Explosion de cas attendue

Interrogé sur les ratés de la réponse américaine, en particulier sur la lenteur de la mise à disposition des tests, Donald Trump a été catégorique. «Je ne me sens en aucune manière responsable», a-t-il lancé, affirmant avoir hérité d'un système qui n'était pas adapté pour faire face à une épidémie d'une telle ampleur.

My Q: You said you don’t take responsibility for slow response to coronavirus but your administration disbanded the White House office on pandemics?



President Trump: “That’s a nasty question...When you say me, I didn't do it. We have a group of people [in the administration].”