Coronavirus: l'OMS lance un appel de fonds

Les mesures de confinement et les restrictions ont été étendues mercredi en Chine et à l'étranger pour endiguer l'épidémie de pneumonie virale qui a déjà fait près de 500 morts. Au Japon, 3700 personnes, dont deux Suisses, se retrouvent coincées sur un bateau.

Après la mise en quarantaine de facto de Wuhan et de la province du Hubei, épicentre du nouveau coronavirus, un nombre grandissant de villes de l'est de la Chine imposent des restrictions de déplacement à des dizaines de millions d'habitants supplémentaires.

Appel de fonds

L'OMS a lancé un appel de fonds de 675 millions de dollars (657 millions de francs) et annoncé que 500'000 masques, 350'000 paires de gants allaient être envoyés dans 24 pays, ainsi que 250'000 tests dans plus de 70 laboratoires du monde entier.

Au moins 490 personnes atteintes par le virus 2019-nCoV sont mortes en Chine continentale, hors Hong Kong et Macao, la plupart au Hubei, selon un bilan officiel mercredi. Plus de 24'000 cas de contamination ont été confirmés dans le pays. Parmi elles, un nourrisson chinois âgé d'un jour à peine, selon les médias publics chinois, le plus jeune cas d'infection.

Confiné sur un bateau de croisière

Près de 200 cas de contamination ont été identifiés en dehors de Chine dans une vingtaine de pays, Hong Kong. Au Japon, 3700 personnes de dizaines de nationalités différentes se retrouvent coincées, pour au moins 14 jours, dans leurs cabines à bord d'un bateau de croisière à Yokohama au Japon après la découverte de dix cas de coronavirus à bord.

Dans le port de Hong Kong, 1800 personnes étaient aussi retenues mercredi pour passer des tests médicaux, après trois cas de coronavirus détectés chez de récents passagers du navire.

Sous pression, les autorités hongkongaises ont fermé la quasi-totalité des postes-frontières avec le reste du pays et imposeront à partir de samedi une quarantaine de deux semaines à tous les visiteurs venant de Chine continentale.

Les compagnies aériennes américaines United et American Airlines ont annoncé mercredi suspendre leurs vols vers Hong Kong, après avoir déjà cessé leur desserte de la Chine continentale. L'Indonésie, elle aussi, a interrompu mercredi soir ses liaisons aériennes avec la Chine, bloquant des milliers de touristes chinois sur l'île touristique de Bali.

Contrôles thermiques en Italie

D'autres pays musclent leurs mesures face à l'épidémie: l'Italie, où l'état d'un couple de patients s'aggrave, a commencé à contrôler dans ses aéroports, à l'aide de caméras thermiques, la température de tous les passagers en provenance de l'étranger.

Le Vietnam, de son côté, est en train de mettre en place des hôpitaux de fortune pour ses ressortissants de retour de Chine. En Chine, les mesures de confinement s'intensifient: plusieurs agglomérations de la province du Zhejiang (est), à plusieurs centaines de kilomètres de Wuhan, ont mis en oeuvre depuis mardi de nouvelles restrictions aux déplacements.

A Hangzhou (plus de 200 cas rapportés), une métropole technologique et touristique à environ 150 kilomètres de Shanghai, des barrières bloquaient mercredi les avenues menant au siège du géant chinois du commerce en ligne Alibaba, une zone où le confinement n'autorise qu'une seule personne par foyer à sortir tous les deux jours.

«Ne sortez pas!»

Les rues étaient désertes tandis qu'un avion militaire tournoyait dans le ciel. Des haut-parleurs hurlaient: «S'il vous plaît, ne sortez pas, ne sortez pas!», avant d'appeler à dénoncer les personnes originaires du Hubei.

Au moins trois autres grandes villes, Taizhou, Wenzhou et Ningbo, ont imposé ce type de restrictions à quelque 18 millions de personnes. Face à de violentes critiques sur sa gestion de la crise, le gouvernement a reconnu des «défaillances».

Wuhan, dont le système de santé est débordé, a accueilli mardi ses premiers malades dans un nouvel hôpital construit en dix jours et qui compte 1000 lits. Un second de ce type devrait bientôt ouvrir, tandis que huit autres bâtiments étaient en cours de transformation pour accueillir des malades. (ats/nxp)