Corruption: 24 ans de prison pour l'ex-présidente

L'ancienne présidente sud-coréenne, Park Geun-hye, a été vendredi condamnée à 24 ans de prison pour corruption. Elle est impliquée dans un vaste scandale de trafic d'influence qui a secoué l'économie et l'élite politique du pays.

Première femme élue présidente en Corée du Sud, Mme Park, qui avait été destituée et arrêtée en mars 2017, a été jugée coupable de corruption, abus de pouvoir ou encore coercition par le tribunal. Il lui a aussi infligé une amende de 18 milliards de won (13 millions d'euros).

