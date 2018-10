Coup de filet d'Interpol: 1300 interpellations

Plus de 55 tonnes de drogues diverses ont été saisies et 1300 personnes arrêtées en une seule opération baptisée «Lionfish», menée dans 93 pays et coordonnée par Interpol, a annoncé mercredi cette organisation internationale.

Lors de cette opération menée du 17 septembre au 8 octobre, plus de 35 tonnes de cocaïne, cinq tonnes d'héroïne, 15 tonnes de cannabis, 430'000 cachets de captagon et 18 millions de cachets de «Yaba», une drogue de synthèse à base d'amphétamines surnommée la «drogue qui rend fou», ont été saisis.

Les autorités néerlandaises ont démantelé un laboratoire clandestin dissimulé dans une maison, avec une capacité de production de 700'000 pilules d'ecstasy ou de MDMA, précise Interpol dans un communiqué.

Selon l'organisation, cette première opération contre le trafic de drogue impliquant simultanément toutes les antennes régionales d'Interpol a pu être possible grâce à un système sécurisé de communication, qui a permis aux pays participants de synchroniser leurs actions d'un bout du monde à l'autre. (ats/nxp)