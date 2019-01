Coup de frais pour les animaux du zoo de Sydney

La canicule règne en Australie avec des pointes record de 50 degrés enregistrées par endroit. Du coup, comme les humains, les animaux souffrent de cette chaleur intense qui règne notamment à Sydney. Du coup, les soigneurs du zoo de Taronga font tout pour rafraîchir leurs pensionnaires. Ainsi, ils offrent des bains de boue aux élephants, régalent de friandises glacées des échidnés ou aspergent d'eau des girafes.

«Les éléphants se débrouillent plutôt bien quand il fait chaud. Ils adorent se rouler dans la boue, aller dans les bassins, se mouiller et se couvrir de boue, et c'est comme un très bon écran solaire pour eux aussi, alors ils passent la majeure partie de la journée à manger et dès qu'ils ont fini, ils vont directement se rafraichir dans l'eau», a ainsi expliqué Tim Bennet, gardien des pachydermes du zoo.

«Ils vont très bien. Ils vont nager à peu près tous les matins et tous les après-midi pour se protéger de la chaleur. C'est vraiment super de les voir entrer là-dedans, jouer, même le petit s'implique, il saute sur sa mère, et s'amuse vraiment bien là-dedans.» (nxp)