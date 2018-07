Coup de grisou en Géorgie: quatre morts

Quatre mineurs ont été tués et six autres blessés lundi à la suite d'un coup de grisou dans une mine de charbon de l'ouest de la Géorgie, ont annoncé les autorités de ce pays du Caucase.

L'accident s'est produit dans la matinée dans la mine de Mindeli, à Tkibouli, a indiqué à la télévision le chef de la police locale, Besik Amiranachvili.

Selon un haut responsable local, David Katamadze, l'explosion est due au méthane. Une journée de deuil national a été décrétée lundi et la mine a été fermée le temps de l'enquête, a annoncé dans un communiqué le Premier ministre géorgien, Mamouka Bakhtadze.

Six mineurs avaient déjà trouvé la mort en avril dans la mine de Mindeli après un glissement de terrain.

