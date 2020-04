Couvre-feu pour mettre au pas les juifs ultraorthodoxes

Plus personne devant les grandes pancartes blanches aux inscriptions en hébreu, pas non plus d’attroupements d’enfants aux habits identiques – papillotes et kippas vissées sur la tête – ni d’hommes aux larges chapeaux longeant les murs la tête baissée, plongés dans leur lecture religieuse. Quelques heures avant le début de Pessah, la Pâque juive, le calme est saisissant à Mea Shearim, quartier ultraorthodoxe de Jérusalem. Seuls des haut-parleurs résonnent, en yiddish, pour intimer aux habitants de rester chez eux. Les ruelles se sont vidées et le couvre-feu imposé mercredi après-midi semble respecté.

Mais tout n’a pas été simple. Cette population, «cluster de la pandémie» selon les médias locaux, a pris conscience trop tardivement des conséquences du coronavirus ou a carrément refusé de suivre les règles de distanciation sociale imposées par les autorités depuis quelques semaines. Le confinement est de mise, les établissements scolaires ont fermé depuis mi-mars en Israël, mais les yeshivah – écoles talmudiques – étaient encore pleines à craquer récemment et personne n’avait réellement déserté les synagogues des quartiers ultraorthodoxes. Sur les réseaux sociaux, on voyait circuler des vidéos de l’enterrement d’un rabbin où s’étaient retrouvés des centaines d’hommes en noir, ou celles d’un mariage où les participants dansaient en farandole, se tenant la main. Hérissant tout le reste de la population israélienne.

Protégés du coronavirus

Les chiffres sont éloquents. Dans les hôpitaux, la communauté ultraorthodoxe représente près de la moitié des malades du Covid-19, alors que ses membres sont à peine un million, soit 12% de la population totale. La principale crainte des experts, c’est la rapidité de la propagation du virus: comparativement au reste du pays, elle est 4 à 8 fois supérieure.

Car le mode de vie des haredim – ces hommes aux papillotes et aux longs manteaux noirs (on croise assez peu de femmes dans ces quartiers), littéralement les «craignant Dieu» – fait obstacle. Ils se serrent en famille – huit enfants en moyenne – dans des appartements exigus, ont de très faibles revenus, n’écoutent pas la radio ni ne regardent la télévision et n’autorisent que des téléphones «casher», c’est-à-dire sans connexion internet. Toute l’information passe par le rabbin – seule autorité qui vaille – et certains d’entre eux s’égosillaient ces dernières semaines à rappeler que ceux qui étudient assez la Torah seront… protégés du coronavirus. Pire, Yaakov Litzman, le ministre israélien de la Santé, fortement critiqué pour sa mauvaise gestion de la crise et lui-même issu de cette communauté, aurait continué à fréquenter la synagogue, contrairement à ses propres recommandations. Avant qu’on n’apprenne qu’il avait été testé positif.

«On a eu beau essayer de leur faire passer le message via les rabbins, les quartiers ultraorthodoxes avaient déjà presque une semaine de retard dans l’application des gestes barrières, explique Micky Rosenfeld, porte-parole de la police israélienne. C’est catastrophique, ces zones sont des berceaux de l’épidémie. On a dû aller rechercher plusieurs personnes qui s’étaient rendues à Mea Shearim pour prier ou voir leur famille, après avoir été testées positives. Et même si nos agents sont très bien équipés, face à l’autorité, il y a beaucoup de défiance dans de tels quartiers.» En combinaison totalement étanche, les policiers qui interviennent pour faire rentrer les habitants dans leurs appartements sont plutôt mal accueillis: certains reçoivent de l’urine, des pierres ou se font traiter de «nazis».

Seule manière de faire respecter les règles, le confinement total. À Bnei Brak – capitale des ultraorthodoxes et ville la plus densément peuplée d’Israël, où 40% des habitants sont contaminés – plus personne ne peut entrer ni sortir, soixante barrages policiers ont été installés. Et depuis mardi soir, le couvre-feu est étendu à tout le pays à l’occasion des fêtes juives. «Mais le gros du travail, ce sont les quartiers religieux», avoue Micky Rosenfeld. Seule consolation pour le reste de la population: les rabbins ont autorisé l’utilisation d’applications de vidéoconférence, Zoom ou Skype. Pour réunir les familles en toute sécurité.