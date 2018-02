Crash d'avion: 7 corps portés à dos d'homme

Les secours iraniens ont commencé mercredi à descendre à dos d'homme les restes des victimes de l'accident d'avion survenu dimanche dans les montagnes du sud-ouest de l'Iran, mais ont dû suspendre les opérations dans l'après-midi à cause du mauvais temps, selon des sources officielles.

Le Croissant-Rouge iranien a indiqué que les opérations de descente des corps ont été suspendues en début d'après-midi compte tenu du risque qu'elles comportaient pour les équipes de secours, a rapporté l'agence Isna.

Hojat Foulad, the pilot of #ATR72 which crashed today with from #Tehran to #Yasuj, had saved the lives of all passengers & crew on board the same flight only 4 years ago when the plane crash landed with engine failure. #avgeek #avgeeks #PlaneCrash #planes #planespotting #airplan pic.twitter.com/rUtqN99KDM