Crise cardiaque du conseiller éco de Trump

Le conseiller économique de la Maison-Blanche, Larry Kudlow, a été victime d'une crise cardiaque. Il est hospitalisé à Washington, a annoncé mardi le président américain Donald Trump. L'économiste conservateur, âgé de 70 ans, a succédé en mars 2018 à Gary Cohn.

«Notre grand Larry Kudlow, qui a travaillé si dur sur le commerce et l'économie, vient de subir une crise cardiaque. Il est maintenant au Walter Reed Medical Center», a écrit sur Twitter Donald Trump quelques minutes avant de s'entretenir avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à Singapour.

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.